Франция рассмотрит возможность конфискации российских активов в пользу Украины

Национальное собрание Франции обсудит вопрос о целесообразности ареста замороженных российских активов и цели такого шага при рассмотрении резолюции по усилению поддержки Украины.

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Об этом сообщает Le Figaro.

О проекте резолюции

Проект резолюции содержит призыв к Европейскому Союзу (ЕС), НАТО и другим странам-союзникам "продолжать и усиливать политическую, экономическую и военную поддержку Украины" в ответ на "российскую агрессию".

В документе также есть несколько пунктов, которые могут повлечь за собой дискуссии, в частности о процессе вступления Украины в ЕС, присутствии французских солдат на украинской земле в случае мирного соглашения и импорта российского газа странами ЕС, относительно которого резолюция призывает "положить конец".

В текущем тексте резолюции ЕС "приглашается" "немедленно использовать замороженные и обездвиженные российские активы для поддержки украинского сопротивления и восстановления Украины".

Поправка, подписанная тремя депутатами от макронистической группы "Вместе за республику" (EPR), включая ее президента Габриэля Аттала, предлагает использовать замороженные российские активы не только для поддержки Украины, но и для "укрепления обороноспособности Европы".

Отмечается, что эти позиции противоречат официальной позиции правительства, которое выступает против конфискации самих активов (около 235 миллиардов евро), ограничиваясь использованием только процентов, уже направляемых на помощь Киеву.

Министр финансов Эрик Ломбард предупредил, что такая конфискация может угрожать финансовой устойчивости Европы. В то же время, премьер-министр Франсуа Байру, выступая в тот же день, заявил, что "использование самих активов" может быть рассмотрено только в рамках Европейского Союза.

Конфискация замороженных активов РФ

Ранее сообщалось, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Общая стоимость замороженных активов российского Центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

Украина сообщила западным союзникам, что предоставление ей только процентов из замороженных российских активов будет недостаточным для покрытия ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить сами активы в полном объеме.

В июле 2024 года Европейский союз объявил о передаче Украине первого транша в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов.