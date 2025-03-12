Франція розгляне можливість конфіскації російських активів на користь України

Національні збори Франції обговорять питання доцільності арешту заморожених російських активів та мети такого кроку під час розгляду резолюції щодо посилення підтримки України.

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Про це повідомляє Le Figaro.

Про проект резолюції

Проект резолюції містить заклик до Європейського Союзу (ЄС), НАТО та інших країн-союзників "продовжувати і посилювати політичну, економічну та військову підтримку України" у відповідь на "російську агресію".

У документі також є кілька пунктів, що можуть спричинити дискусії, зокрема щодо процесу вступу України до ЄС, присутності французьких солдатів на українській землі в разі мирної угоди та імпорту російського газу країнами ЄС, щодо якого резолюція закликає "покласти край".

У поточному тексті резолюції ЄС "запрошується" "негайно використати заморожені та знерухомлені російські активи для підтримки українського опору та відновлення України".

Поправка, підписана трьома депутатами від макроністичної групи "Разом за республіку" (EPR), включаючи її президента Габріеля Аттала, пропонує використати заморожені російські активи не тільки для підтримки України, але й для "зміцнення обороноздатності Європи".

Зазначається, що ці позиції суперечать офіційній позиції уряду, який виступає проти конфіскації самих активів (приблизно 235 мільярдів євро), обмежуючись використанням тільки відсотків, що вже направляються на допомогу Києву.

Міністр фінансів Ерік Ломбард попередив, що така конфіскація може загрожувати фінансовій стабільності Європи. Водночас прем'єр-міністр Франсуа Байру, виступаючи того ж дня, заявив, що "використання самих активів" може бути розглянуте лише в рамках Європейського Союзу.

Конфіскація заморожених активів РФ

Раніше повідомлялось, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Загальна вартість заморожених активів російського Центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Україна повідомила західним союзникам, що надання їй лише відсотків з заморожених російських активів буде недостатнім для покриття збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати самі активи в повному обсязі.

В липні 2024 року Європейський союз оголосив про передачу Україні першого траншу у розмірі 1,5 мільярда євро з прибутку від заморожених російських активів.