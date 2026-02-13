Гетманцев пояснил, почему программа "єОселя" не решает проблему обеспечения доступным жильем

Государственная программа доступного ипотечного кредитования "єОселя" работает достаточно неравномерно, ведь количество желающих присоединиться к ней почти в 20 раз больше, чем круг тех, кого она смогла уже охватить.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он напомнил, что 3,5 года назад, в октябре 2022 года, в Украине была запущена программа доступного ипотечного кредитования "єОселя", которая предусматривала удешевление процентной ставки по кредитам на жилье для отдельных категорий граждан - военнослужащих, ветеранов, педагогов, медиков, научных работников и ВПЛ.

За это время более 23 тысяч украинских семей воспользовались программой, а общая сумма выданных кредитов превысила 40 миллиардов гривен.

Гетманцев подчеркнул, что это капля в море, если учитывать оценки Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, согласно которым потребности в восстановлении разрушенного жилья в ближайшее десятилетие достигают более 83 млрд дол. При этом эти цифры рассчитаны по состоянию на конец 2024 года, поэтому финальная сумма еще гораздо больше.

Нардеп отметил, что при нынешних объемах финансирования несложно сосчитать, сколько лет понадобится на решение проблемы обеспечения жильем потерявших его.

Гетманцев убежден, что пользующаяся значительной популярностью программа работает достаточно неравномерно, ведь количество желающих приобщиться почти в 20 раз больше, чем круг тех, кого она смогла уже охватить.

"Если возьмем по категориям заемщиков, то клиентами "єОселя" стали 452 ученых, 545 ветеранов, 1449 ВПЛ, 1659 педагогов и 1695 медиков. Это соответственно 2%, 2%, 6%, 6% и 7% в общем количестве получают".

Почему так мало

По мнению Гетманцева, столь малое количество кредитов объясняется тем, что при нынешнем уровне заработных плат в банках сложно определить заявителей достаточно платежеспособными и согласовать выделение ссуды, которую придется обслуживать 10-15-20 лет.

"Да и получение права собственности на жилье в случае невозможности заемщиком вовремя платить по своему кредиту, во время продолжающейся уже почти четыре года полномасштабной войны с огромными разрушениями жилищного фонда – сомнительный потенциальный "актив" для банка, ликвидность которого равна почти нулю", - констатировал нардеп.

Он добавил, что если посмотреть на срез состава семей заемщиков, то доступными ипотечными кредитами смогли воспользоваться только 339 семей с тремя детьми и 28 семей с четырьмя и более детьми, 1,5% и 0,1% от общего числа заемщиков.

География доступной ипотеки

Гетманцев заметил, что чем ближе к линии активных боевых действий, тем скромнее становятся масштабы "єОселя".

В Сумской области за три с половиной года выдано всего 236 кредитов, в Харьковской – 207, Николаевской – 84, Запорожской – 61, а в Херсонской области программа не работает вообще.

"У нас еще до полномасштабной войны нуждались в улучшении жилищных условий почти 700 тысяч семей из разных категорий, а с ее началом количество только внутренних переселенцев, которым необходимо жилье, утроилось, достигая почти 5 млн человек", - подчеркнул Гетманцев.

Он инициировал перезагрузку, расширение и масштабирование действующих программ обеспечения доступным жильем, в том числе через мандат Национального учреждения развития, которое заработало с 1 января, чтобы жилье действительно стало более доступным, чем сейчас.

Напомним, что в Украине приступили к работе над программой ипотечного кредитования под 3% годовых сроком на 25 лет, где инфляционные риски берет на себя государство.