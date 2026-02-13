Гетманцев пояснив, чому програма "єОселя" не вирішує проблему забезпечення доступним житлом

Державна програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" працює досить нерівномірно, адже кількість бажаючих долучитися до неї майже у 20 разів більша, ніж коло тих, кого вона змогла вже охопити.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він нагадав, що 3,5 роки тому, у жовтні 2022 року в України було запущено програму доступного іпотечного кредитування "єОселя", яка передбачала здешевлення відсоткової ставки по кредитах на житло для окремих категорій громадян – військовослужбовців, ветеранів, педагогів, медиків, наукових працівників та ВПО.

За цей час понад 23 тисячі українських родин скористалися програмою, а загальна сума виданих кредитів перевищила 40 мільярдів гривень.

Гетманцев наголосив, що це – крапля в морі, якщо враховувати оцінки Світового банку, Єврокомісії та ООН, згідно з якими потреби у відновленні зруйнованого житла у найближче десятиріччя сягають понад 83 млрд дол. При цьому ці цифри розраховані станом на кінець 2024 року, тому фінальна сума ще набагато більша.

Нардеп зауважив, що за нинішніх обсягів фінансування нескладно порахувати, скільки років знадобиться на вирішення проблеми забезпечення житлом тих, хто його втратив.

Гетманцев переконаний, що програма, яка користується значною популярністю, працює досить нерівномірно, адже кількість бажаючих долучитися майже у 20 разів більше, ніж коло тих, кого вона змогла вже охопити

"Якщо візьмемо за категоріями позичальників, то клієнтами "єОселя" стали 452 науковців, 545 ветеранів, 1449 ВПО, 1659 педагогів та 1695 медиків. Це відповідно 2%, 2%, 6%, 6% та 7% у загальній кількості отримувачів кредитів", - підкреслив нардеп.

Чому так мало

На думку Гетманцева, така мала кількість кредитів пояснюється тим, що за нинішнього рівня заробітних плат у банках складно визначити заявників достатньо платоспроможними та погодити виділення позики, яку доведеться обслуговувати 10-15-20 років.

"Та й отримання права власності на житло у разі неможливості позичальником вчасно платити за своїм кредитом, під час триваючої вже майже чотири роки повномасштабної війни, з величезними руйнуваннями житлового фонду – сумнівний потенційний "актив" для банку, ліквідність якого дорівнює майже нулю", - констатував нардеп.

Він додав, що якщо подивитись на зріз складу сімей позичальників, то доступними іпотечними кредитами змогли скористатись лише 339 сімей з трьома дітьми та 28 сімей з чотирма і більше дітьми, 1,5% та 0,1% від загальної кількості позичальників.

Географія доступної іпотеки

Гетманцев зауважив, що чим ближче до лінії активних бойових дій ,тим скромнішими стають масштаби "єОселі".

У Сумській області за три з половиною роки видано усього 236 кредитів, у Харківській – 207, у Миколаївській – 84, у Запорізькій – 61, а у Херсонській області програма не працює взагалі.

"У нас ще до повномасштабної війни потребували поліпшення житлових умов майже 700 тисяч родин з різних категорій, а з її початком кількість тільки внутрішніх переселенців, яким необхідно житло, потроїлась, сягаючи майже 5 млн осіб", - підкреслив Гетманцев.

Він ініціював перезавантаження, розширення та масштабування діючих програм забезпечення доступним житлом, у тому числі через мандат Національної установи розвитку, яка запрацювала з 1 січня, щоб житло дійсно стало більш доступним, ніж нині.

Нагадаємо, що в Україні розпочали роботу над програмою іпотечного кредитування під 3% річних терміном на 25 років, де інфляційні ризики бере на себе держава.