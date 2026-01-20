Глава МВФ советует Украине не субсидировать тарифы на электроэнергию и отопление и более справедливо делить налоговое бремя

Украина может продемонстрировать хорошие темпы роста экономики, но для этого нужно продолжать необходимые реформы, перестать субсидировать тарифы на электроэнергию, отопление и более справедливо делить налоговое бремя.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе дискуссии "Украина: на передовой будущей" на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает "Интерфакс-Украина".

Восстановление экономики требует жертв

"До сих пор субсидируется электроэнергия, отопление… Мы знаем, почему страна это делает, но от этого нужно избавиться. Еще есть, с точки зрения фискального положения, над чем работать. Сейчас мы рассматриваем, как сделать распределение налогового бремени справедливее. Это непросто, но это нужно сделать", – подчеркнула глава МВФ.

Она вспомнила опыт Болгарии, отметив, что восстановление экономики требует жертв.

Дефицит кадров – главная проблема

Георгиева отметила, что нужно также убрать все, что препятствует динамизму частного сектора и особо обратила внимание на безопасность и наличие рабочей силы.

Она рассказала, что во время общения с бизнесом в Киеве на прошлой неделе, предприниматели называли проблему дефицита рабочей силы, которую нужно решить, выше проблемы безопасности. Поэтому МВФ готов оказать помощь в таких практических вопросах как возвращение украинцев домой, решение проблемы структурной безработицы, интеграции ветеранов.

Верить в себя

Георгиева добавила, что также невероятно важно, чтобы Украина завершила вступление в Европейский Союз в разумные сроки, потому что это магнит для украинской экономики, чтобы она полностью интегрировалась в Европу.

"В-третьих, вы должны верить в себя как в льва. Так что вставайте утром и рычите. Уверенность имеет значение. И я говорю вам по собственному опыту, болгарскому опыту, что это будет нелегко. Но если у вас есть эта уверенность и вы демонстрируете ее изо дня в день, если вы оставите в стороне внутренние споры, если вы оставите в стороне внутренние споры, добьетесь успеха", – подчеркнула Георгиева.

Напомним, Кристалина Георгиева на прошлой неделе совершила неожиданный визит в Киев и сообщила, что в ближайшие недели планируется направить на утверждение совету директоров МВФ новую программу кредитования Украины на сумму 8,1 млрд долларов.

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новую программу поддержки на $8,1 млрд в четыре года.

Официально утвердить программу должен еще Исполнительный совет МВФ после того, как Киев выполнит предварительные условия.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

Ранее сообщалось, что украинское правительство готовит ряд налоговых изменений, включая введение НДС для ФЛП с годовым доходом более 1 миллиона гривен (24 тысячи долларов). Этой лазейкой активно пользуются крупные компании и сети ресторанов для уменьшения налоговых выплат.

Украинское правительство также взяло обязательства: