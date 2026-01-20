Глава МВФ радить Україні не субсидіювати тарифи на електроенергію й опалення та справедливіше ділити податковий тягар

Україна може продемонструвати гарні темпи зростання економіки, але для цього треба продовжувати необхідні реформи, перестати субсидіювати тарифи на електроенергію, опалення та справедливіше ділити податковий тягар.

Як пише Delo.ua, про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва під час дискусії "Україна: на передовій майбутнього" на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає "Інтерфакс-Україна".

Відновлення економіки вимагає жертв

"Досі субсидується електроенергія, опалення… Ми знаємо, чому країна це робить, але цього треба позбутися. Ще є, з точки зору фіскального становища, над чим працювати. Зараз ми розглядаємо, як зробити розподіл податкового тягаря справедливішим. Це непросто, але це потрібно зробити", – підкреслила очільниця МВФ.

Вона згадала досвід Болгарії, наголосивши, що відновлення економіки вимагає жертв.

Дефіцит кадрів - головна проблема

Георгієва зазначила, що треба також прибрати все, що є перешкодою для динамізму приватного сектору та особливо звернула увагу на безпеку та наявність робочої сили.

Вона розповіла, що під час спілкування з бізнесом у Києві минулого тижня, підприємці називали проблему дефіциту робочої сили, яку потрібно вирішити, вище за проблему безпеки. Тому МВФ готовий надати допомогу у таких практичних питаннях, як повернення українців додому, вирішення проблеми структурного безробіття, інтеграції ветеранів.

Вірити в себе

Георгієва додала, що також неймовірно важливо, щоб Україна завершила вступ до Європейського Союзу у розумні терміни, тому що це магніт для української економіки, щоб вона повністю інтегрувалася в Європу.

"По-третє, ви повинні вірити в себе як у лева. Тож вставайте вранці та ричіть. Впевненість має значення. І я кажу вам з власного досвіду, болгарського досвіду, що це буде нелегко. Але якщо у вас є ця впевненість і ви демонструєте її день у день, якщо ви залишите осторонь внутрішні суперечки, якщо ви назавжди поховаєте корупцію, звичайно, ви досягнете успіху", – підкреслила Георгієва.

Нагадаємо, Крісталіна Георгієва минуло тижня здійснила несподіваний візит до Києва та повідомила, що найближчими тижнями планується направити на затвердження раді директорів МВФ нову програму кредитування України на суму 8,1 млрд доларів.

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

Офіційно затвердити програму повинна ще Виконавча рада МВФ після того, коли Київ виконає попередні умови.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Раніше повідомлялося, що український уряд готує низку податкових змін, включаючи запровадження ПДВ для ФОП з річним доходом понад 1 мільйон гривень (24 тисячі доларів). Цією лазівкою активно користуються великі компанії та мережі ресторанів для зменшення податкових виплат.

Український уряд також узяв зобов’язання: