Государственный грант помог масштабировать бизнес мебельной компании из Чернигова

Мебельная компания из Чернигова ООО "Кнап Кнап Мебель" (Knap Knap) успешно масштабировала производство благодаря государственным грантам в рамках программы "Зроблено в Україні". Вырученные средства позволили создать полный цикл производства мебели-трансформеров, увеличить мощности и развить экспорт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы Минэкономики.

Что известно о предприятии

ООО "Кнап Кнап Мебель" из Чернигова специализируется на производстве современной мебели-трансформеров.

Идею создать собственный бизнес предложил соучредитель Алексей Вьюжанин в марте 2022 года, во время оккупации Чернигова Алексей активно волонтерил, а весной 2024 года вступил в ВСУ и погиб в июле 2012 года.

Первоначально компания работала в небольшом цехе с минимальным оборудованием и частично передавала производственные процессы на аутсорсинг, что повышало себестоимость продукции. С увеличением сотрудничества с крупными торговыми сетями стало ясно, что мощностей не хватает — нужно расширение.

В 2024 году компания получила два гранта в рамках программы "Зроблено в Україні": 1,45 млн грн. на развитие перерабатывающего производства и 250 тыс. грн. грн в рамках гранта "Власна справа".

За эти средства приобрели оборудование, позволившее запустить полный цикл производства — от раскроя материалов до изготовления готовой мебели, что снизило зависимость от посторонних исполнителей.

Сейчас компания производит около одной новой модели мебели ежемесячно, стала поставщиком сети "Эпицентр" и развивает экспорт. Обязательства по созданию новых рабочих мест выполнены, а Сбербанк проводит ежемесячный аудит использования грантовых средств. В ноябре 2024 года компания переехала в большее помещение, что позволяет дальше расти.

Как гранты помогли бизнесу

Напомним, бренд крафтовой продукции из лаванды воспользовался программой и закупил оборудование по уходу за полем и обработке сырья. Продукцию можно купить в любое время года. Это – эфирные масла, соевые свечи, мыло-скрабы и другие натуральные изделия.

Кроме того, на грантовые средства предпринимательница открыла языковой центр "Мрия" в Тернополе Она расширила помещение языкового центра, обустроила его мебелью и техникой, а также наняла преподавателей. В настоящее время языковой центр "Мрия" предлагает обучение английскому и польскому языкам, а также подготовку к экзаменам IELTS и TOEFL для детей и взрослых.

Благодаря грантовой помощи производитель крафтовых соусов из Полтавщины масштабировал производство. Сегодня в ассортименте Try It - 9 авторских соусов: Чили-ежевика, Чесноковый айоли, Ореховый соус, Песто, Барбекю, Чимичури, Тайский соус, Соус из печеных овощей и Терияки.