Державний грант допоміг масштабувати бізнес меблевої компанії з Чернігова

Меблева компанія з Чернігова ТОВ "Кнап Кнап Меблі" (Knap Knap) успішно масштабувала виробництво завдяки державним грантам у рамках програми “Зроблено в Україні”. Отримані кошти дозволили створити повний цикл виробництва меблів-трансформерів, збільшити потужності та розвинути експорт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Мінекономіки.

Що відомо про підприємство

ТОВ "Кнап Кнап Меблі" з Чернігова спеціалізується на виробництві сучасних меблів-трансформерів. Бренд з’явився порівняно недавно — у серпні 2023 року, але команда має понад 15 років досвіду у меблевій галузі.

Ідею створити власний бізнес запропонував співзасновник Олексій В’южанін у березні 2022 року, під час окупації Чернігова. Олексій активно волонтерив, а навесні 2024 року вступив до ЗСУ та загинув у липні того ж року. Співзасновники вшановують його пам’ять, продовжуючи розвивати меблеву фабрику.

Спочатку компанія працювала у невеликому цеху з мінімальним обладнанням і частково передавала виробничі процеси на аутсорсинг, що підвищувало собівартість продукції. Зі збільшенням співпраці з великими торговельними мережами стало зрозуміло, що потужностей не вистачає — потрібне розширення.

У 2024 році компанія отримала два гранти в межах програми "Зроблено в Україні": 1,45 млн грн на розвиток переробного виробництва та 250 тис. грн у рамках гранту "Власна справа".

За ці кошти придбали обладнання, яке дозволило запустити повний цикл виробництва — від розкрою матеріалів до виготовлення готових меблів, що знизило залежність від сторонніх виконавців.

Зараз компанія випускає близько однієї нової моделі меблів щомісяця, стала постачальником мережі "Епіцентр" і розвиває експорт. Зобов’язання щодо створення нових робочих місць виконані, а Ощадбанк проводить щомісячний аудит використання грантових коштів. У листопаді 2024 року компанія переїхала в більше приміщення, що дає змогу далі зростати.

Як гранти допомогли бізнесу

Нагадаємо, бренд крафтової продукції з лаванди скористався програмою та закупив обладнання для догляду за полем і обробки сировини. Продукцію можна купити в будь-яку пору року. Це - ефірні олії, соєві свічки, мило-скраби та інші натуральні вироби.

Крім того, на грантові кошти підприємиця відкрила мовний центр "Мрія" у Тернополі. Вона розширила приміщення мовного центру, облаштувала його меблями та технікою, а також найняла викладачів. Нині мовний центр "Мрія" пропонує навчання англійської та польської мов, а також підготовку до іспитів IELTS і TOEFL для дітей та дорослих.

Завдяки грантовій допомозі виробник крафтових соусів з Полтавщини масштабував виробництво. Сьогодні в асортименті Try It — 9 авторських соусів: Чілі-ожина, Часниковий айолі, Горіховий соус, Песто, Барбекю, Чимічурі, Тайський соус, Соус із печених овочів і Теріякі.