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Новости
Дата публикации

Из-за атаки РФ без электроэнергии остались потребители пяти областей: где нет света

линии электропередач
Из-за обстрелов РФ без электроснабжения остались потребители в 5 областях / Depositphotos

7 октября в результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Винницкой, Харьковской, Херсонской, Полтавской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.

Как пишет Dilo, об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге по оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 7 октября.

По его словам, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Относительно применения ограничений

В Минэнерго отметили, что 7 октября в течение дня в части регионов страны применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей от 0,5 до 1,5 очереди.

В то же время, вследствие непрерывных атак врага в отдельных регионах ситуация в энергосистеме может измениться. При ухудшении ситуации могут применяться аварийные отключения.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения (облэнерго).

В Минэнерго призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Массированная атака РФ на энергетику

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий,   Россия перешла к   массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Ночью 30 сентября ракетами и дронами атакованы энергетические объекты в Киеве, области и других регионах.

Кроме того, в результате российской атаки 30 сентября   повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС   ПАО "Центрэнерго". Специалисты компании должны оценить состояние оборудования и определить объем необходимых восстановительных работ. Начать ремонт планируют после того, как ситуация безопасности позволит это сделать.

С 6 октября в части регионов Украины снова выключают свет, но пока нельзя сказать, что это уже возвращение стабильных графиков почасовых отключений электроэнергии, а проблема должна быть устранена в короткие сроки.

Автор:
Светлана Манько

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