Кабмин принял решение для роумингового "безвиза" с ЕС

Кабинет министров на своем заседании 11 марта принял решение, являющееся частью приобретения роумингового "безвиза" с Европейским Союзом.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это решение усилит связь украинцев за границей с родиной, с родными и близкими людьми и будет способствовать единству и консолидации украинского народа.

Шмыгаль отметил, что Украина ежедневно подтверждает свой выбор и стремится защитить и обеспечить безопасное будущее для общего европейского дома.

"Максимально быстро прошли путь от подачи заявки на членство в ЕС до открытия предвступительных переговоров. Дальше будем двигаться также активно", — подчеркнул премьер-министр.

Шмыгаль напомнил, что в рамках секторальной интеграции ключевыми являются так называемые "безвизы" с ЕС : торговый, транспортный, энергетический, таможенный, цифровой. Сейчас идет работа по получению промышленного "безвиза".

Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС

В июле 2024 года Европейская комиссия согласовала продление на 12 месяцев соглашения с мобильными операторами, что позволяет украинцам за границей оставаться на связи.

Отметим, что в апреле 2022 года телекоммуникационные операторы ЕС и Украины впервые подписали совместное заявление о скоординированных усилиях по обеспечению и стабилизации доступного роуминга и международных звонков между ЕС и Украиной.

А в апреле 2023 года Комитет ассоциации Украина-ЕС принял предложение Еврокомиссии по присоединению Украины к правилам ЕС о роуминге.

Связь без границ

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня подписал закон о единой роуминговой зоне с Европейским Союзом.

Даты вступления закона в действие нет. Это произойдет только после принятия подзаконных актов и принятия решения между Украиной и ЕС. Украинским операторам нужно время на адаптацию и доработку внутренних систем и налаживание бизнес-процессов.

Украинцы смогут не платить дополнительный сбор за мобильную связь и интернет на территории 27 стран ЕС. Также европейские путешественники будут пользоваться домашними тарифами в Украине.