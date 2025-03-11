Кабмін ухвалив рішення для роумінгового "безвізу" з ЄС

Кабінет міністрів на своєму засіданні 11 березня ухвалив рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Європейським Союзом.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль

За його словами, це рішення посилить зв’язок українців за кордоном з Батьківщиною, з рідними та близькими людьми та сприятиме єдності й консолідації українського народу.

Шмигаль зауважив, що Україна щодня підтверджує свій вибір та прагне захистити й гарантувати безпечне майбутнє для спільного європейського дому.

"Максимально швидко пройшли шлях від подання заявки на членство в ЄС до відкриття передвступних переговорів. Далі будемо рухатися так само активно", — підкреслив прем’єр-міністр.

Шмигаль нагадав, що у межах секторальної інтеграції ключовими є так звані "безвізи" з ЄС: торговельний, транспортний, енергетичний, митний, цифровий. Зараз йде робота над отриманням промислового "безвізу".

Безкоштовний роумінг для українців в ЄС

У липні 2024 року Європейська комісія погодила продовження на 12 місяців угоди з мобільними операторами, що дозволяє українцям за кордоном залишатися на зв'язку.

Зауважимо, у квітні 2022 року телекомунікаційні оператори ЄС та України вперше підписали спільну заяву про скоординовані зусилля щодо забезпечення та стабілізації доступного роумінгу та міжнародних дзвінків між ЄС та Україною.

А у квітні 2023 року Комітет асоціації Україна-ЄС ухвалив пропозицію Єврокомісії щодо приєднання України до правил ЄС про роумінг.

Звʼязок без кордонів

Президент України Володимир Зеленський 17 червня підписав закон про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом.

Дати вступу закону в дію немає. Це буде лише після прийняття підзаконних актів та ухвалення рішення між Україною та ЄС. Українським операторам потрібен час на адаптацію та доопрацювання внутрішніх систем і налагодження бізнес-процесів.

Українці зможуть не сплачувати додаткові збори за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС. Так само європейські мандрівники користуватимуться домашніми тарифами в Україні.