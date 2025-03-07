Кабмин выделил 570 млн грн на дополнительные выплаты программы "Зимова єПідтримка"

Кабинет Министров 7 марта увеличил финансирование программы "Зимова єПідтримка" на 570 миллионов гривен, направив средства из резервного фонда госбюджета.

Об этом сообщил представитель Кабмина в правительстве Тарас Мельничук.

"Выделено Министерству экономики на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета 570 млн гривен для обеспечения предоставления единовременной государственной денежной помощи "Зимова єПідтримка", — написал он.

Программа "Зимова єПідтримка"

Напомним, в Украине завершился прием заявок на выплаты "Зимової єПідтримки". 14,4 млн. граждан воспользовались возможностью получить 1000 гривен помощи в течение трех зимних месяцев, в течение которых продолжалась программа.

Большинство средств украинцы потратили на покрытие первоочередных нужд. Наибольшую долю – 57% направили на оплату коммунальных услуг. Значительное количество получателей тратило деньги на приобретение лекарств, украинских книг, а также донаты на поддержку ВСУ и благотворительность.

Проект "Зимова єПідтримка" разработан Министерством экономики с участием Минцифры и Минсоцполитики. Участниками проекта есть АО "Укрпочта", технический администратор информационной системы, физические лица, расчетный банк и уполномоченные банки.

Добавим, ранее правительство приняло решение направить дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета для реализации программы "Зимова єПідтримка".