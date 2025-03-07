Кабмін виділив 570 млн грн на додаткові виплати "Зимової єПідтримки"

Кабінет Міністрів 7 березня збільшив фінансування програми "Зимова єПідтримка" на 570 мільйонів гривень, спрямувавши кошти з резервного фонду держбюджету.

Про це повідомив представник Кабміну в уряді Тарас Мельничук.

"Виділено Міністерству економіки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 570 млн гривень для забезпечення надання одноразової державної грошової допомоги "Зимова підтримка", — написав він.

Програма "Зимової єПідтримки"

Нагадаємо, в Україні завершилось приймання заявок на виплати "Зимової єПідтримки". 14,4 млн громадян скористалися можливістю отримати 1000 гривень допомоги впродовж трьох зимових місяців, протягом яких тривала програма.

Більшість коштів українці витратили на покриття першочергових потреб. Найбільшу частку – 57% спрямували на оплату комунальних послуг. Значна кількість отримувачів витрачала гроші на придбання ліків, українських книжок, а також донати на підтримку ЗСУ та благодійність.

Проєкт "Зимова єПідтримка" розроблено Міністерством економіки за участі Мінцифри та Мінсоцполітики. Учасниками проєкту є АТ "Укрпошта", технічний адміністратор інформаційної системи, фізичні особи, розрахунковий банк та уповноважені банки.

Додамо, раніше уряд прийняв рішення спрямувати додаткові 5 мільярдів гривень з резервного фонду державного бюджету для реалізації програми "Зимова єПідтримка".