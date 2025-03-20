Канада и ЕС ведут переговоры об объединении оборонной промышленности – NYT

Канада и Европейский Союз обсуждают возможность объединения оборонно-промышленных комплексов, что может обеспечить канадским производителям новые контракты и снизить зависимость от Соединенных Штатов.

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Об этом пишет NYT со ссылкой на собственные информированные источники.

По данным источников, Канада ведет переговоры о присоединении к оборонной инициативе ЕС, что позволит ей участвовать в производстве европейских военных технологий, в частности, истребителей и другой техники.

Участие в этой программе предоставит Канаде доступ к европейскому рынку военной продукции и позволит ее компаниям поставлять комплектующие для европейских вооруженных систем.

В то же время ЕС стремится укрепить собственную оборонную промышленность и уменьшить зависимость от США. В рамках этой стратегии Брюссель создает новую кредитную программу в размере 150 миллиардов евро для финансирования совместных военных разработок, а также внедряет механизмы приоритетной закупки европейской продукции.

Переговоры между Оттавой и Брюсселем активизировались на фоне охлаждения отношений между Канадой и США после прихода к власти Дональда Трампа. Новый премьер-министр Канады Марк Карни назвал свою страну "самой европейской из неевропейских государств" и совершил своим первым зарубежным визитом поездку в Париж и Лондон.

Окончательные условия участия Канады в оборонном проекте ЕС пока не согласованы, но источники отмечают, что обсуждения находятся на продвинутой стадии.

Карни заявил, что Канада никогда не станет частью США, и пообещал сохранять тарифы на американские товары до тех пор, пока американцы "не продемонстрируют уважения".

Торговая война Трампа

3 марта Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на товары из Мексики и Канады. В сообщении Белого дома говорится, что Трамп "предоставил Канаде и Мексике широкие возможности для обуздания опасной деятельности картелей и притока смертельных наркотиков", поступающих в США, однако обе страны "не смогли должным образом разрешить ситуацию".

В ответ правительство Канады объявило о введении масштабного пакета пошлин на продукцию, произведенную в США, после того, как президент Дональд Трамп во вторник, 4 марта, подтвердил, что его администрация введет пошлины против Канады и Мексики.

Ранее Delo.ua писало, что пошлины США грозят взорвать восстановление экономики Канады и приведут к росту потребительских цен и безработице. Это может спровоцировать рецессию в стране. Канада в 75% своего экспорта и треть импорта полагается на США.