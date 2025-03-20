Канада та ЄС ведуть переговори про об'єднання оборонної промисловості – NYT

Канада та Європейський Союз обговорюють можливість об’єднання оборонно-промислових комплексів, що може забезпечити канадським виробникам нові контракти та зменшити залежність від Сполучених Штатів.

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Про це пише NYT із посиланням на власні поінформовані джерела.

За даними джерел, Канада веде переговори про приєднання до оборонної ініціативи ЄС, що дозволить їй брати участь у виробництві європейських військових технологій, зокрема винищувачів та іншої техніки.

Участь у цій програмі надасть Канаді доступ до європейського ринку військової продукції та дасть змогу її компаніям постачати комплектуючі для європейських збройних систем.

В той же час, ЄС прагне зміцнити власну оборонну промисловість та зменшити залежність від США. У межах цієї стратегії Брюссель створює нову кредитну програму на 150 мільярдів євро для фінансування спільних військових розробок, а також впроваджує механізми пріоритетної закупівлі європейської продукції.

Переговори між Оттавою та Брюсселем активізувалися на тлі охолодження відносин між Канадою та США після приходу до влади Дональда Трампа. Новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні назвав свою країну "найєвропейською з неєвропейських держав" та зробив своїм першим закордонним візитом поїздку до Парижа та Лондона.

Остаточні умови участі Канади в оборонному проєкті ЄС поки що не узгоджені, але джерела зазначають, що обговорення перебувають на просунутій стадії.

Додамо, що Карні заявив, що Канада ніколи не стане частиною США, та пообіцяв зберігати тарифи на американські товари доти, доки американці "не продемонструють поваги".

Торговельна війна Трампа

3 березня Трамп підписав указ про введення 25-відсоткових мит на товари з Мексики й Канади. У повідомленні Білого дому йдеться про те, що Трамп "надав Канаді та Мексиці широкі можливості для приборкання небезпечної діяльності картелів і притоку смертельних наркотиків", які надходять до США, проте обидві країни "не змогли належним чином вирішити ситуацію".

У відповідь уряд Канади оголосив про введення масштабного пакету мит на продукцію, вироблену в США, після того, як президент Дональд Трамп у вівторок, 4 березня, підтвердив, що його адміністрація введе мита проти Канади та Мексики.

Раніше Delo.ua писало, що мита США загрожують підірвати відновлення економіки Канади і призведуть до зростання споживчих цін і безробіття. Це може спровокувати рецесію у країні. Канада у 75% свого експорту та третини всього імпорту покладається на США.