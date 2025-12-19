Китай подписал соглашение о продаже активов TikTok в США

Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, объявила о подписании соглашения с тремя инвесторами о создании совместного предприятия для управления приложением в США во избежание запрета американского правительства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Соцсеть переходит под контроль США

Отмечается, что это соглашение призвано избежать полного запрета в США и гарантировать, что приложение функционирует независимо от китайского правительства, как того требуют американские власти.

Согласно соглашению, американские и мировые инвесторы будут владеть 80,1% акций, в то время как материнская компания ByteDance сохранит 19,9% акций нового совместного предприятия после его продажи, но ее влияние на американский сегмент значительно уменьшается.

Управление американским TikTok переходит под контроль нового совместного предприятия, TikTok USDS Joint Venture LLC, где американские инвесторы (Oracle, Silver Lake) и MGX из Абу-Даби будут иметь значительную долю.

Совместное предприятие будет действовать как независимая организация с полномочиями по защите данных в США, безопасности алгоритмов, модерации контента и безопасности программного обеспечения.

Группу инвесторов возглавит исполнительный глава Oracle Ларри Эллисон.

Технически это будет новое приложение, которое придется загружать заново. У него будет идентичный интерфейс, но он будет работать на американской инфраструктуре с алгоритмами, контролируемыми правительством США.

Персональные данные американцев будут храниться в дата-центрах Oracle, находящихся в Техасе.

Трамп уже подписал указ, которым разрешил продать активы TikTok группе американских инвесторов. По словам главы Белого дома, президент Китая Си Цзиньпин одобрил соглашение продажи TikTok американскому бизнесу, что позволит платформе и дальше работать в США.

Запрет TikTok в США

Попытки властей США ограничить TikTok продолжаются уже несколько лет. В 2020 году президент Трамп пытался запретить загрузку этого приложения, но следующий президент Джозеф Байден отменил это решение в 2021 году. А в 2022 году Байден подписал закон, запрещающий использование TikTok на государственных устройствах.

Штат Монтана пошел дальше, решив полностью запретить работу TikTok на своей территории. Закон должен вступить в силу с января 2024 года, но в декабре был отменен в судебном порядке: судья согласился с позицией представителей TikTok, придя к выводу, что запрет нарушает Конституцию США и является превышением полномочий властей штата.

В апреле Конгресс США принял закон, требующий от ByteDance продаж TikTok до января 2025 года под угрозой его запрета. Поводом для этого стали опасения национальной безопасности и влияния китайского правительства на платформу. Китайская компания обжаловала это решение в суде, заявляя при этом о невозможности такой продажи "ни коммерчески, ни технологически, ни юридически".

17 января 2025 года Верховный суд США единогласно поддержал этот закон. Суд постановил, что закон не нарушает права на свободу слова, а риски национальной безопасности, связанные со связями TikTok с Китаем, преобладают опасения.

В апреле, несмотря на достижение предварительного согласия между администрацией Дональда Трампа и китайским владельцем TikTok - компанией ByteDance, соглашение о передаче контроля за приложением американским инвесторам не удалось.