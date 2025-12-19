Китай підписав угоду щодо продажу активів TikTok у США

Китайська компанія ByteDance, що володіє TikTok, оголосила про підписання угоди з трьома інвесторами про створення спільного підприємства для управління додатком в США, щоб уникнути заборони американського уряду.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Соцмережа переходить під контроль США

Зазначається, що ця угода покликана уникнути повної заборони в США та гарантувати, що додаток функціонує незалежно від китайського уряду, як того вимагає американська влада.

Згідно з угодою, американські та світові інвестори володітимуть 80,1% акцій, тоді як материнська компанія ByteDance збереже 19,9% акцій нового спільного підприємства після його продажу, але її вплив на американський сегмент значно зменшується

Управління американським TikTok переходить під контроль нового спільного підприємства, TikTok USDS Joint Venture LLC, де американські інвестори (Oracle, Silver Lake) та MGX з Абу-Дабі матимуть значну частку.

Спільне підприємство діятиме як незалежна організація з повноваженнями щодо захисту даних у США, безпеки алгоритмів, модерації контенту та забезпечення безпеки програмного забезпечення.

Групу інвесторів очолить виконавчий голова Oracle Ларрі Еллісон.

Технічно це буде новий застосунок, який доведеться завантажувати заново. Він матиме ідентичний інтерфейс, але працюватиме на американській інфраструктурі з алгоритмами, контрольованими урядом США.

Персональні дані американців будуть зберігатися в дата-центрах Oracle, що знаходяться в Техасі.

Трамп вже підписав указ, яким дозволив продати активи TikTok групі американських інвесторів. За словами очільника Білого дому, президент Китаю Сі Цзіньпін схвалив угоду продажу TikTok американському бізнесу, що дозволить платформі й надалі працювати у США.

Заборона TikTok у США

Спроби влади США обмежити TikTok тривають вже декілька років. У 2020 році президент Трамп намагався заборонити завантаження цього додатку, але наступний президент Джозеф Байден скасував це рішення у 2021 році. А у 2022 році Байден підписав закон, який забороняє використання TikTok на державних пристроях.

Штат Монтана пішов далі, вирішивши повністю заборонити роботу TikTok на своїй території. Закон мав набути чинності з січня 2024 року, але в грудні був скасований в судовому порядку: суддя погодився з позицією представників TikTok, дійшовши висновку, що заборона порушує Конституцію США та є перевищенням повноважень влади штату.

В квітні Конгрес США прийняв закон, який вимагає від ByteDance продажу TikTok до січня 2025 року під загрозою його заборони. Приводом для цього стали побоювання щодо національної безпеки та впливу китайського уряду на платформу. Китайська компанія оскаржила це рішення в суді, заявляючи при цьому про неможливість такого продажу "ні комерційно, ні технологічно, ні юридично".

17 січня 2025 року Верховний суд США одноголосно підтримав цей закон. Суд постановив, що закон не порушує права на свободу слова, а ризики для національної безпеки, пов'язані з зв'язками TikTok з Китаєм, переважають ці побоювання.

У квітні попри досягнення попередньої згоди між адміністрацією Дональда Трампа та китайським власником TikTok — компанією ByteDance, угода про передачу контролю над додатком американським інвесторам зірвалася.