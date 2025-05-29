Кличко заявил о давлении на городские власти: работа Киевсовета заблокирована

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что продолжаются попытки заблокировать работу Киевсовета – чтобы она не собиралась и была недееспособной.

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Как сообщает Delo.ua, об этом Кличко написал в Telegram.

"Давление на городские власти, на местное самоуправление продолжается. Более того – оно усиливается. В частности, продолжаются попытки заблокировать работу Киевсовета – чтобы она не собиралась и была недееспособной", — подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что некоторым депутатам не дают присутствовать на заседаниях, а других запугивают уголовными делами.

"Мы видим постоянные манипуляции и ложь, которую распространяют на подконтрольных центральным властям телеграммам каналах и в СМИ", — утверждает глава столицы.

Он добавил, что сегодня должно было состояться заседание Киевского городского совета, но оно не состоялось из-за отсутствия кворума.

Во время заседания, по словам мэра столицы, депутаты должны были внести изменения в программу экономического и социального развития и бюджет Киева, касающиеся финансирования строительства и обустройства защитных сооружений, подготовки к следующему отопительному сезону и новому учебному году, строительства метро на Виноградарь.

Кроме того, планировали рассмотреть вопрос о выделении средств на приобретение подвижного состава для коммунального общественного транспорта, на капитальные ремонты отделений в столичных больницах, приобретение медицинского оборудования.

"Особенно цинично и противно выглядят попытки уничтожения системы управления столицей во время войны. В критический для будущего страны момент. Когда на самом деле все должны работать совместно и направлять все силы на одну цель – сохранить украинское государство", — констатировал Кличко.

Конфликт Ткаченко и Кличко: двоевластие в Киеве

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко инициировал тщательную проверку и отмену незаконных регистрационных действий в отношении земельных участков в Киеве, которые незаконно выделяются под строительство по "серым схемам".

Также Ткаченко инициировал создание рабочей группы, которая должна контролировать управление столичным бюджетом.

В свою очередь, городской голова Киева Виталий Кличко публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому, обвинив новоназначенного начальника КМВА Тимура Ткаченко. в нарушении закона и попытке узурпировать власть в столице.

Сам же Ткаченко усматривает причину конфликта в том, что мэрия не занимается своими прямыми обязанностями.