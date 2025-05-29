Кличко заявив про тиск на міську владу: робота Київради заблокована

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що тривають спроби заблокувати роботу Київради - щоб вона не збиралася і була недієздатною.

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Як повідомляє Delo.ua, про це Кличко написав у Telegram.

"Тиск на міську владу, на місцеве самоврядування триває. Більше того – він посилюється. Зокрема, тривають спроби заблокувати роботу Київради - щоб вона не збиралася і була недієздатною", - наголосив мер столиці.

Він зауважив, що деяким депутатам не дають бути присутніми на засіданнях, а інших залякують кримінальними справами.

"Ми бачимо постійні маніпуляції і брехню, яку розповсюджують на підконтрольних центральній владі телеграм каналах та в ЗМІ", - стверджує очільник столиці.

Він додав, що сьогодні мало відбутися засідання Київської міської ради, але воно не відбулося через відсутність кворуму.

Під час засідання, за словами мера столиці, депутати мали внести зміни до програми економічного та соціального розвитку й бюджету Києва, що стосуються фінансування будівництва та облаштування захисних споруд, підготовки до наступного опалювального сезону та нового навчального року, будівництва метро на Виноградар.

Крім того, планували розглянути питання виділення коштів на придбання рухомого складу для комунального громадського транспорту, на капітальні ремонти відділень у столичних лікарнях, придбання медичного обладнання.

"Особливо цинічно і гидко виглядають спроби знищення системи управління столицею під час війни. В критичний для майбутнього країни момент. Коли насправді всі повинні працювати спільно і спрямовувати всі сили на одну мету – зберегти українську державу", - констатував Кличко.

Конфлікт Ткаченко та Кличко: двовладдя в Києві

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко ініціював ретельну перевірку та скасування незаконних реєстраційних дій відносно земельних ділянок у Києві, які незаконно виділяються під будівництво за “сірими схемами”.

Також Ткаченко ініціював створення робочої групи, яка має контролювати управління столичним бюджетом.

Своєю чергою, міський голова Києва Віталій Кличко публічно звернувся до президента Володимира Зеленського, звинувативши новопризначеного начальника КМВА Тимура Ткаченка в порушенні закону та спробі узурпувати владу в столиці.

Сам же Ткаченко вбачає причину конфлікту в тому, що мерія не займається своїми прямими обов'язками.