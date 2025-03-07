Комитет министров Совета Европы требует от РФ выполнения решения по Крыму и освобождения политзаключенных

4-6 марта 2025 года Комитет министров Совета Европы впервые рассмотрел состояние выполнения решения Европейского суда по правам человека по межгосударственному делу "Украина против России" по Крыму. Это стало важным этапом в международном правовом процессе, призванном привлечь Россию к ответственности за нарушение прав человека на оккупированном полуострове.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

Министерство юстиции отмечает, что решение ЕСПЧ официально признало Российскую Федерацию ответственной за систематические нарушения прав человека в Крыму, начиная с 27 февраля 2014 года.

Суд подтвердил многочисленные преступления, совершенные российскими властями на территории полуострова, в том числе преследования, насильственные исчезновения, незаконные аресты, пытки, а также целенаправленное преследование крымских татар и других групп населения.

В ходе заседания государства-члены Совета Европы показали свою солидарность с Украиной и подтвердили намерения работать над механизмами принуждения России к решению ЕСПЧ. Несмотря на то, что Россия игнорирует международные судебные вердикты, международное сообщество остается сплоченным в поддержке Украины.

Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина назвала это решение значимой победой, которая является не просто юридическим прецедентом, а важным шагом к восстановлению справедливости для всех жертв оккупации. Она подчеркнула, что Украина продолжит работу над тем, чтобы Россия была привлечена к ответственности.

По итогам заседания Комитет министров Совета Европы принял перечень требований к России. Среди них – освобождение украинских политзаключенных, прекращение пыток, возвращение заключенных, незаконно этапированных из Крыма на территорию России, привлечение к ответственности виновных в нарушениях прав человека, прекращение дискриминации крымских татар и обеспечение права на образование на украинском и крымскотатарском языках.

Министерство юстиции Украины расценивает такое решение, как подтверждение эффективности своей международной правовой стратегии. Совместные усилия Украины и ее партнеров направлены на привлечение России к ответственности через судебные механизмы, санкционное давление и меры по компенсации нанесенного ущерба. Украина будет продолжать борьбу, пока все жертвы российской агрессии не получат справедливости.

Европейский суд по правам человека еще в 2021 году признал, что Россия осуществляет эффективный контроль над Крымом с 27 февраля 2014 года. В июне 2024 года Большая палата ЕСПЧ приняла решение, которым установила ответственность РФ за грубые нарушения прав человека на оккупированной территории.

Добавим, ранее ЕСПЧ объявил решение по административной практике нарушений Россией прав человека на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года (заявление №8019/16) и похищение и попыток незаконного вывоза детей-сирот из Донецкой и Луганской областей на территорию РФ (заявление №43800/14).

Также суд отказал в удовлетворении исковых требований Москвы в полном объеме по делу "Россия против Украины" (№36958/21). Страна-агрессорка обвиняла в Украине якобы административные практики "убийств, похищений, принудительного переселения, вмешательства в избирательное право, ограничения на использование русского языка и нападения на российские посольства и консульства".