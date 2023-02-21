ЕСПЧ объединил два дела Украины против России в одно производство

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объединил дела "Украина и Нидерланды против России", в котором суд уже признал оккупацию РФ восточной Украины с 2014 года, и "Украина против России (Х)" о полномасштабном вторжении в одно крупное производство.

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Об этом в Facebook сообщила уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

Такое решение ЕСПЧ означает ускорение процесса рассмотрения дела о полномасштабном вторжении России в Украину.

"25 января 2023 года ЕСПЧ признал приемлемым так называемое дело по Донбассу и перешел к его рассмотрению по существу. После объединения указанных дел ЕСПЧ перейдет к стадии рассмотрения по существу дела "Украина против России (Х)" и Украина уже "сэкономила" " минимум год-два (а на самом деле гораздо больше) в ее исследовании ЕСПЧ", — подчеркнула Сокоренко.

Некоторые аспекты двух дел похожи и дополняют друг друга. Речь идет о таких преступлениях русских, как убийства, похищения, пытки, посягательства на частную и семейную жизнь, захват/уничтожение имущества, дискриминация по языку, вероисповеданию, взглядам. Оккупанты совершали преступления с 2014 года и продолжили это делать после полномасштабного вторжения. Если бы дела не объединили, эти преступления рассматривали бы отдельная, хотя между ними очевидно связь.

Уполномоченная по делам ЕСПЧ считает, что объединение двух дел поможет получить более полное решение, поскольку в одном деле будут рассматриваться различные аспекты нарушения прав человека, совершенные Россией в Украине и продолжающиеся с 2014 года, а некоторые из них развиваются по своему характеру. .

Дела усиливают друг друга, ведь "Украина против России (Х)" носит резонансный характер, на преступления РФ с 24 февраля 2022 года мировое сообщество так или иначе реагировало в большей степени. В то же время по Донбассу вместе с Украиной созаявителями является Королевство Нидерланды. Хотя к заявлению о полномасштабном вторжении 26 государства заявили о желании присоединиться как третьи стороны.

"Решение ЕСПЧ также является серьезной основой для усиления позиции Украины в привлечении России к ответственности в контексте доведения «логической цепочки» умышленности и целеустремленности действий агрессора . Считаю это замечательной процессуальной победой Украины в ЕСПЧ", — подчеркнула Сокоренко.

Отныне ЕСПЧ рассматривает такие дела Украины против страны-агрессора:

Украина против России (по Крыму) за no.20958/14 и 38334/18; Украина и Нидерланды против России за no.8019/16, 43800/24, 28525 и 11055/22 по захвату части восточной Украины с 2014 и полномасштабного вторжения с февраля 2022; Украина против России (VIII) за no. 55855/18 по захвату моряков; Украина против России (IX) за no. 10691/21 о политике убийств оппонентов.

Напомним, в январе Большая палата Европейского суда по правам человека признала заявления №8019/16, №43800/14, №28525/20, объединенные в одно дело "Украина и Нидерланды против РФ", частично приемлемыми. Кроме того, окружной суд Гааги, рассматривавший дело об уничтожении авиалайнера MH-17, принял решение о том, что так называемая "Донецкая народная республика" была контролируемой со стороны РФ как минимум с мая 2014 года.