ЄСПЛ об'єднав дві справи України проти Росії в одне провадження

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) об’єднав справи "Україна та Нідерланди проти Росії", у якій суд вже визнав окупацію РФ східної України з 2014 року, та "Україна проти Росії (Х)" щодо повномасштабного вторгнення в одне велике провадження.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це у Facebook повідомила уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

Таке рішення ЄСПЛ означає прискорення процесу розгляду справи щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"25 січня 2023 року ЄСПЛ визнав прийнятною так звану справу по Донбассу і перейшов до її розгляду по суті. Відтак, після об’єднання зазначених справ ЄСПЛ перейде до стадії розгляду по суті справи "Україна проти Росії (Х)" і Україна вже "зекономила" щонайменше рік-два (а насправді набагато більше) у її дослідженні ЄСПЛ", — підкреслила Сокоренко.

Деякі аспекти двох справ є подібними та доповнюють одне одного. Йдеться про такі злочини росіян, як вбивства, викрадення, тортури, посягання на приватне та сімейне життя, захоплення/знищення майна, дискримінація за мовою, віросповіданням, поглядами. Окупанти вчиняли злочини з 2014 року і продовжили це робити після повномасштабного вторгнення. Якби справи не об'єднали, то ці злочини розглядали б окремо, хоча між ними очевидно є зв'язок.

Уповноважена у справах ЄСПЛ вважає, що об'єднання двох справ допоможе отримати більш повне рішення, оскільки в одній справі будуть розглядатися різні аспекти порушення прав людини, які були скоєні Росією в Україні та тривають з 2014 року, а деякі з них розвиваються за своїм характером.

Справи підсилюють одна одну, адже "Україна проти Росії (Х)" має резонансний характер, на злочини РФ з 24 лютого 2022 року світова спільнота так чи інакше реагувала в більшій мірі. Водночас у справі по Донбасу разом з Україною співзаявниками є Королівство Нідерланди. Хоча до заяви по повномасштабному вторгненню 26 держави заявили про бажання приєднатись як треті сторони.

"Рішення ЄСПЛ також є серйозним підґрунтям для посилення позиції України у притягненні Росії до відповідальності у контексті доведення «логічного ланцюжка» навмисності та цілеспрямованості дій агресора. Вважаю це чудовою процесуальною перемогою України в ЄСПЛ", — підкреслила Сокоренко.

Відтепер ЄСПЛ позглядає такі справи України проти країни-агресора:

Україна проти Росіі (щодо Криму) за no.20958/14 та 38334/18; Україна та Нідерланди проти Росіі за no.8019/16, 43800/24, 28525 та 11055/22 щодо захоплення частини східної України з 2014 та повномасштабного вторгнення з лютого 2022; Україна проти Росії (VIII) за no. 55855/18 щодо захоплення моряків; Україна проти Росіі (ІХ) за no. 10691/21 щодо політики вбивств опонентів.

Нагадаємо, у січні Велика палата Європейського суду з прав людини визнала заяви №8019/16, №43800/14, №28525/20, об’єднані в одну справу "Україна та Нідерланди проти РФ", частково прийнятними. Крім того, окружний суд Гааги, що розглядав справу про збиття авіалайнера MH-17, ухвалив рішення про те, що так звана "Донецька народна республіка" була контрольованою з боку РФ як мінімум з травня 2014 року.