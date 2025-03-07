Комітет міністрів Ради Європи вимагає від РФ виконання рішення щодо Криму та звільнення політв’язнів

4-6 березня 2025 року Комітет міністрів Ради Європи вперше розглянув стан виконання рішення Європейського суду з прав людини у міждержавній справі "Україна проти Росії" щодо Криму. Це стало важливим етапом у міжнародному правовому процесі, який має на меті притягнення Росії до відповідальності за порушення прав людини на окупованому півострові.

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Міністерство юстиції наголошує, що рішення ЄСПЛ офіційно визнало Російську Федерацію відповідальною за систематичні порушення прав людини у Криму, починаючи з 27 лютого 2014 року.

Суд підтвердив численні злочини, які російська влада вчиняє на території півострова, зокрема переслідування, насильницькі зникнення, незаконні арешти, тортури, а також цілеспрямоване переслідування кримських татар та інших груп населення.

Під час засідання держави-члени Ради Європи засвідчили свою солідарність з Україною та підтвердили наміри працювати над механізмами примусу Росії до виконання рішення ЄСПЛ. Незважаючи на те, що Росія ігнорує міжнародні судові вердикти, міжнародна спільнота залишається згуртованою у підтримці України.

Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина назвала це рішення значущою перемогою, яка є не просто юридичним прецедентом, а важливим кроком до відновлення справедливості для всіх жертв окупації. Вона наголосила, що Україна продовжить роботу над тим, щоб Росія була притягнута до відповідальності.

За підсумками засідання Комітет міністрів Ради Європи ухвалив перелік вимог до Росії. Серед них – звільнення українських політв’язнів, припинення тортур, повернення в’язнів, яких незаконно етапували з Криму на територію Росії, притягнення до відповідальності винних у порушеннях прав людини, припинення дискримінації кримських татар та забезпечення права на освіту українською та кримськотатарською мовами.

Міністерство юстиції України розцінює таке рішення як підтвердження ефективності своєї міжнародної правової стратегії. Спільні зусилля України та її партнерів спрямовані на притягнення Росії до відповідальності через судові механізми, санкційний тиск та заходи з компенсації завданих збитків. Україна продовжуватиме боротьбу, доки всі жертви російської агресії не отримають справедливість.

Європейський суд з прав людини ще у 2021 році визнав, що Росія здійснює ефективний контроль над Кримом з 27 лютого 2014 року. У червні 2024 року Велика палата ЄСПЛ ухвалила рішення, яким встановила відповідальність РФ за грубі порушення прав людини на окупованій території.

Додамо, раніше ЄСПЛ оголосив рішення щодо адміністративної практики порушень Росією прав людини на окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року (заява №8019/16) та викрадення, та спроб незаконного вивезення дітей-сиріт з Донецької та Луганської областей на територію РФ (заява №43800/14).

Також суд відмовив у задоволенні позовних вимог Москви у повному обсязі у справі "Росія проти України" (№36958/21). Країна-агресорка закидала Україні нібито адміністративні практики "вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеження на використання російської мови та нападу на російські посольства та консульства".