Україна виграла у Росії в ЄСПЛ у справі за позовом Москви

Європейський суд з прав людини відмовив у задоволенні позовних вимог Москви у повному обсязі у справі "Росія проти України" (№36958/21).

Про це 18 липня повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

"Ця справа виникла на підставі заяви, поданої проти України урядом Росії 22 липня 2021 року за статтею 33 (міждержавні справи) Європейської конвенції з прав людини. Ця скарга Росії - єдина міждержавна скарга проти України. Вона висунута за 10 групами звинувачень", — зауважили у відомстві.

В чому Росія звинувачувала Україну

Країна-агресорка закидала Україні нібито адміністративні практики "вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеження на використання російської мови та нападу на російські посольства та консульства". Росія також намагалася перекласти на Україну відповідальність за катастрофу авіалайнера MH17, у якій суд вже визнав винними сепаратистів та бойовиків, контрольованих Москвою.

Росія також скаржилася в ЄСПЛ на блокування Північно-Кримського каналу та просила суд застосувати тимчасові заходи, серед них, "зобов'язати Україну відновити подачу води у тимчасово окупований Крим та припинити "утиски" у використанні російської мови"

ЄСПЛ повністю відхилив позови РФ

Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко зауважила, що 23 липня 2021 року ЄСПЛ одразу відхилив прохання про забезпечувальні заходи, чітко вказавши, що Росією не було надано доказів "серйозного ризику непоправної шкоди основоположним правам людини за Європейською конвенцією".

"Тож, не дивно, що Європейський Суд одразу ж відхилив клопотання рф щодо тимчасових заходів за Правилом 39. Більше того, при поданні позову, всі документи, як докази, так і сама заява, були подані російською мовою, у зв’язку з чим ЄСПЛ неодноразово надавав вказівки подати всі документи офіційними мовами його роботи, англійською або французькою, однак Росія постійно відтягувала надання належно підготовлених документів", — підкреслила вона.

Зрештою після ретельного дослідження ЄСПЛ представлених державою-позивачем матеріалів і доказів, а також враховуючи поведінку Росії та відсутність будь-якої співпраці з березня 2022 року, суд відмовив у задоволенні позову у повному обсязі та вилучив його з реєстру справ.

Раніше ЄСПЛ оголосив рішення щодо адміністративної практики порушень Росією прав людини на окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року (заява №8019/16) та викрадення, та спроб незаконного вивезення дітей-сиріт з Донецької та Луганської областей на територію РФ (заява №43800/14).