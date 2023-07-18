Украина выиграла у России у ЕСПЧ по делу по иску Москвы

Европейский суд по правам человека отказал в удовлетворении исковых требований Москвы в полном объеме по делу "Россия против Украины" (№36958/21).

Об этом 18 июля сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

"Это дело возникло на основании заявления, поданного против Украины правительством России 22 июля 2021 года по статье 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции по правам человека. Эта жалоба России - единственная межгосударственная жалоба против Украины. Она выдвинута по 10 группам обвинений", - отметили в ведомстве.

В чем Россия обвиняла Украину

Страна-агрессор обвиняла Украину в якобы административной практике "убийств, похищений, принудительного переселения, вмешательства в избирательное право, ограничения на использование русского языка и нападения на российские посольства и консульства". Россия также переложила на Украину ответственность за катастрофу авиалайнера MH17, в которой суд уже признал виновными контролируемых Москвой сепаратистов и боевиков.

Россия также жаловалась в ЕСПЧ на блокирование Северо-Крымского канала и просила суд применить временные меры, в том числе "обязать Украину возобновить подачу воды во временно оккупированный Крым и прекратить "притеснения" в использовании русского языка".

ЕСПЧ полностью отклонил иски РФ

Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко отметила, что 23 июля 2021 года ЕСПЧ сразу отклонил прошение об обеспечительных мерах, четко указав, что Россией не было предоставлено доказательств "серьезного риска невосполнимого ущерба основополагающим правам человека по Европейской конвенции".

"Итак, неудивительно, что Европейский Суд сразу же отклонил ходатайство РФ относительно временных мер по Правилу 39. Более того, при подаче иска, все документы, как доказательства, так и само заявление, были поданы на русском языке, в связи с чем ЕСПЧ неоднократно предоставлял указания подать все документы на официальные языки его работы, на английском или французском, однако Россия постоянно оттягивала предоставление надлежаще подготовленных документов", — подчеркнула она.

В конце концов, после тщательного исследования ЕСПЧ представленных государством-истцом материалов и доказательств, а также учитывая поведение России и отсутствие какого-либо сотрудничества с марта 2022 года, суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме и изъял его из реестра дел.

Ранее ЕСПЧ объявил решение об административной практике нарушений Россией прав человека на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года (заявление №8019/16) и похищение и попытки незаконного вывоза детей-сирот из Донецкой и Луганской областей на территорию РФ (00/40 14).