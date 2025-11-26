Запланована подія 2

Новости
Конкурс на должности независимых членов наблюдательного совета "Энергоатома" стартовал: какие требования и этапы

энергоатом
"Энергоатом" ищет специалистов в наблюдательный совет / Укринформ

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины объявило о начале конкурса на замещение четырех должностей независимых членов наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом". Это решение является частью совместного плана действий со странами G7, направленного на усиление корпоративного управления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Требования к кандидатам

К участию в конкурсе приглашаются украинские и зарубежные специалисты. Ключевые требования включают подтвержденный опыт руководящей работы в энергетике и ядерной энергетике, на рынках электроэнергии, в финансах, аудите, управлении рисками, комплаенсе и корпоративном управлении, отвечающих требованиям независимости и имеющих безупречную деловую репутацию.

Кандидаты должны соответствовать требованиям независимости и иметь безупречную деловую репутацию.

Прием документов на украинском и английском языках продлится с 25 ноября по 4 декабря 2025 года.

Этапы отбора

Процедура отбора будет прозрачной и открытой, согласованной с международными партнерами:

  1. Оценка представленных документов.
  2. Собеседования с участием рекрутингового агентства.
  3. Проверка доброчестности.
  4. Формирование короткого списка.
  5. Финальные интервью проведет Номинационный комитет, который определит победителей.

Параллельно правительство реализует план обновления наблюдательных советов в ключевых энергетических компаниях и вместе с партнерами производит оценку и аудит их деятельности.

Напомним, на период проведения конкурса правительство будет выполнять функции наблюдательного совета "Энергоатома". Эти изменения являются частью плана действий правительства по перезагрузке управления государственных компаний, в частности, в энергетической сфере.

Ранее Свириденко отмечала, что перезагрузка управления требует взвешенного подхода, а конкурс и назначение должно состояться до конца этого года и правительство обеспечивает все необходимые условия для этого.

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

К реализации схемы были привлечены бывший заместитель руководителя Фонда госимущества, ставший советником министра энергетики, и бывший правоохранитель - исполнительный директор по физической защите АО "Энергоатом".

Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Автор:
Татьяна Бессараб