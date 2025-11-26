Конкурс на посади незалежних членів наглядової ради "Енергоатому" стартував: які вимоги та етапи

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оголосило про початок конкурсу на заміщення чотирьох посад незалежних членів наглядової ради НАЕК “Енергоатом”. Це рішення є частиною спільного плану дій з країнами G7, спрямованого на посилення корпоративного управління.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Вимоги до кандидатів

До участі у конкурсі запрошуються українські та іноземні фахівці. Ключові вимоги включають підтверджений досвід керівної роботи в енергетиці та ядерній енергетиці, на ринках електроенергії, у фінансах, аудиті, управлінні ризиками, комплаєнсі та корпоративному управлінні, які відповідають вимогам незалежності й мають бездоганну ділову репутацію.

Прийом документів українською та англійською мовами триватиме з 25 листопада до 4 грудня 2025 року.

Етапи відбору

Процедура відбору буде прозорою та відкритою, узгодженою з міжнародними партнерами:

Оцінка поданих документів. Співбесіди за участю рекрутингового агентства. Перевірка доброчесності. Формування короткого списку. Фінальні інтерв’ю проведе Номінаційний комітет, який визначить переможців.

Паралельно уряд реалізує план оновлення наглядових рад у ключових енергетичних компаніях та разом із партнерами проводить оцінку й аудит їхньої діяльності.

Нагадаємо, на період проведення конкурсу уряд виконуватиме функції наглядової ради "Енергоатому". Ці зміни є частиною плану дій уряду з перезавантаження управління державних компаній, зокрема в енергетичній сфері.

Раніше Свириденко зазначала, що перезавантаження управління вимагає виваженого підходу, а конкурс та призначення має відбутися до кінця цього року, і уряд забезпечує всі необхідні умови для цього.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

До реалізації схеми були залучені колишній заступник керівника Фонду держмайна, який став радником міністра енергетики, та колишній правоохоронець — виконавчий директор з фізичного захисту АТ "Енергоатом".

Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.