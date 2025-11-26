Запланована подія 2

Конкурс на посади незалежних членів наглядової ради "Енергоатому" стартував: які вимоги та етапи

"Енергоатом" шукає фахівців до наглядової ради / Укрінформ

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оголосило про початок конкурсу на заміщення чотирьох посад незалежних членів наглядової ради НАЕК “Енергоатом”. Це рішення є частиною спільного плану дій з країнами G7, спрямованого на посилення корпоративного управління.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Вимоги до кандидатів 

До участі у конкурсі запрошуються українські та іноземні фахівці. Ключові вимоги включають підтверджений досвід керівної роботи в енергетиці та ядерній енергетиці, на ринках електроенергії, у фінансах, аудиті, управлінні ризиками, комплаєнсі та корпоративному управлінні, які відповідають вимогам незалежності й мають бездоганну ділову репутацію.

Кандидати також повинні відповідати вимогам незалежності й мати бездоганну ділову репутацію.

Прийом документів українською та англійською мовами триватиме з 25 листопада до 4 грудня 2025 року.

Етапи відбору

Процедура відбору буде прозорою та відкритою, узгодженою з міжнародними партнерами:

  1. Оцінка поданих документів.
  2. Співбесіди за участю рекрутингового агентства.
  3. Перевірка доброчесності.
  4. Формування короткого списку.
  5. Фінальні інтерв’ю проведе Номінаційний комітет, який визначить переможців.

Паралельно уряд реалізує план оновлення наглядових рад у ключових енергетичних компаніях та разом із партнерами проводить оцінку й аудит їхньої діяльності.

Нагадаємо, на період проведення конкурсу уряд виконуватиме функції наглядової ради "Енергоатому". Ці зміни є частиною плану дій уряду з перезавантаження управління державних компаній, зокрема в енергетичній сфері.

Раніше Свириденко зазначала, що перезавантаження управління вимагає виваженого підходу, а конкурс та призначення має відбутися до кінця цього року, і уряд забезпечує всі необхідні умови для цього. 

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

До реалізації схеми були залучені колишній заступник керівника Фонду держмайна, який став радником міністра енергетики, та колишній правоохоронець — виконавчий директор з фізичного захисту АТ "Енергоатом".

Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Автор:
Тетяна Бесараб