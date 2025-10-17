"Львовоблэнерго" судится с Россией из-за разрушения инфраструктуры: подан иск на 15 млн грн

Частное акционерное общество "Львовоблэнерго" подало иск в Хозяйственный суд Львовской области, требуя от Российской Федерации компенсацию за ущерб от вооруженной агрессии в размере более 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ExPro.

В своем заявлении "Львовоблэнерго" требует взыскать с Российской Федерации средства как компенсацию за материальный ущерб, вызванный разрушением энергетической инфраструктуры во время военной агрессии.

Компания отмечает, что потери стали прямым следствием действий государства-агрессора, а потому должны быть компенсированы в соответствии с международным и национальным правом.

Как отмечено в определении суда от 8 сентября 2025 года, иск принят к рассмотрению, а производство по делу открыто. Суд определил, что дело будет рассмотрено по правилам общего искового производства.

ExPro отмечает, что иск "Львовоблэнерго" является частью более широкого процесса документирования ущерба, нанесенного энергетическим компаниям Украины в результате российской агрессии.

Напомним, 6 июня российские войска нанесли удар по промышленному объекту в Дрогобычском районе Львовской области. Кроме того, в нескольких селах во Львове были проблемы с работой линий электропередач. На месте работала аварийная бригада "Львовоблэнерго".

Атаки на энергосистему

Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины и дефицита мощности, во всех регионах продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Утром 16 октября были введены аварийные отключения электроэнергии из-за последствий атак РФ по энергосистеме, в настоящее время отменены в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Полтавской областях.

В Укрэнерго напомнили, что 17 октября во всех регионах Украины с 07:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Ограничения также были введены после массированной атаки РФ на энергосистему 10 октября, что привело к значительному дефициту электроэнергии при росте потребления. В отдельных регионах, например в Черниговской области, операторы системы распределения применяют почасовые очереди отключений.