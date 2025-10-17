Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
"Львівобленерго" судиться з Росією через руйнування інфраструктури: подано позов на 15 млн грн

Львівобленерго
"Львівобленерго" подало позов до РФ про відшкодування збитків / Суспільне Львів

Приватне акціонерне товариство “Львівобленерго” подало позов до Господарського суду Львівської області, вимагаючи від Російської Федерації компенсацію за збитки від збройної агресії у розмірі понад 15 мільйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ExPro.

У своїй заяві "Львівобленерго" вимагає стягнути з РФ кошти як компенсацію за матеріальні збитки, спричинені руйнуванням енергетичної інфраструктури під час воєнної агресії.

Компанія наголошує, що втрати стали прямим наслідком дій держави-агресора, а тому мають бути компенсовані відповідно до міжнародного та національного права.

Як зазначено в ухвалі суду від 8 вересня 2025 року, позов прийнято до розгляду, а провадження у справі відкрито. Суд визначив, що справа розглядатиметься за правилами загального позовного провадження.

ExPro зазначає, що позов "Львівобленерго" є частиною ширшого процесу документування збитків, завданих енергетичним компаніям України внаслідок російської агресії.

Нагадаємо, 6 червня російські війська завдали удару по промисловому об'єкту у Дрогобицькому районі Львівської області. Крім того, у декількох селах під Львовом були проблеми з роботою ліній електропередач. На місці працювала аварійна бригада "Львівобленерго".

Атаки на енергосистему

Через складну ситуацію в енергосистемі України та дефіцит потужності, у всіх регіонах продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Зранку 16 жовтня були введені аварійні відключення електроенергії через наслідки атак РФ по енергосистемі, на цей час скасовано в Києві, Київській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

В "Укренерго" нагадали, що 17 жовтня в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Обмеження також були запроваджені після масованої атаки РФ на енергосистему 10 жовтня, що призвело до значного дефіциту електроенергії при зростанні споживання. В окремих регіонах, наприклад на Чернігівщині, оператори системи розподілу застосовують погодинні черги відключень.

Автор:
Тетяна Бесараб