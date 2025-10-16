Рынок M&A растет, несмотря на войну. В 2025 году количество сделок увеличилось на 22%

Украинский рынок слияний и поглощений (M&A) демонстрирует стабильный рост, несмотря на сложные условия военного времени. За девять месяцев 2025 года количество и стоимость сделок продолжает увеличиваться, что свидетельствует об усилении волны локальной консолидации бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз KPMG.

Согласно отчету KPMG M&A Radar, за период с января по сентябрь 2025 года в Украине было заключено 45 сделок на общую раскрытую сумму 806 млн. долларов США. Это означает рост количества сделок на 22% и стоимости на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время, рынок остается частично непрозрачным: лишь 53% сделок имели раскрытую стоимость, что свидетельствует о возможном недооценении реального объема M&A-активности.

"Рынок M&A в Украине остается активным, несмотря на осторожность международных инвесторов. Мы наблюдаем признаки устойчивости в секторе инноваций и технологий. (…) Несмотря на общие ограничения, обусловленные военными рисками и осторожностью инвесторов, традиционные отрасли, например сектор сельского хозяйства, также будут определять постепенную нормализацию рынка в 2026 году», — отметила руководительница направления сопровождения корпоративных соглашений, инвестиций и рынков капитала KPMG в Украине Светлана Щербатюк.

Ключевые сделки и показатели рынка

Две крупнейшие сделки сформировали 56% от общей раскрытой стоимости рынка. Речь идет о приобретении компанией МХП 92% акций испанского производителя Uvesa за 270 млн. евро и покупке "Киевстаром" сервиса вызова авто и доставки "Уклон" (Uklon) за 155 млн. долларов США.

В третьем квартале не зафиксировано ни одного соглашения свыше 100 млн долларов, однако средний размер транзакций остался стабильным – 34 млн долларов США, что указывает на уверенность инвесторов в перспективах рынка.

Устойчивость украинских инвесторов

Украинские компании остаются движущей силой рынка, обеспечив 73% всех сделок и 442 млн долларов США их общей вскрытой стоимости — почти вдвое больше, чем годом ранее.

Самыми активными секторами остаются инновации и технологии (IT), недвижимость и строительство, а также сельское хозяйство – вместе они сформировали 85% стоимости сделок с участием украинских инвесторов.

IT-сектор, в частности, сохраняет роль драйвера роста. Соглашение между "Киевстаром" и "Уклоном" на 155 млн. долларов, а также еще две операции с участием телеком-оператора на 41 млн. долларов подчеркивают развитие цифровой экосистемы в рамках инвестиционного плана VEON на 1 млрд. долларов США (2023–2027). Экспорт IT-услуг Украины за первые восемь месяцев 2025 г. вырос до 4,3 млрд долларов (+1,1% р/с).

Аграрный сектор и приватизационные соглашения

Аграрная отрасль остается опорой украинской экономики - ожидается стабильный урожай на уровне 51-56 млн. тонн зерновых. Позитивно на настроения инвесторов повлияли расширение квот ЕС на импорт и 1 млрд. грн. финансирования в рамках проекта Всемирного банка ARISE.

Среди важных соглашений – приобретение Виталием Антоновым (OKKO Group) агрокомпаний "Кайрос-Холдинг" и "Борщевская аграрная компания". Также растет интерес к государственным активам: компания Afina Group приобрела производителя бытовой химии "Винницабытхим" за 15 млн долларов, что более чем вдвое превысило стартовую цену.

Внешняя экспансия украинских компаний

Внешняя активность украинских компаний существенно выросла - 40% от общей стоимости сделок (329 млн долларов) пришлись на зарубежные приобретения. Наиболее активными остаются аграрный и технологический секторы.

Помимо соглашения МХП с Uvesa украинские IT-компании продолжают расширять присутствие в Европе и США. Sigma Software Group приобрела американскую консалтинговую компанию A Society Group за 10 млн. долларов, а Ciklum — польскую GoSolve Group за 5 млн. долларов.

Осторожность иностранных инвесторов

Иностранная активность по отношению к украинским активам сократилась до 35 млн долларов США (7 сделок), что является существенным падением по сравнению с 448 млн долларов в 2024 году. Основные иностранные инвестиции были направлены на логистику и оборонные технологии.

Компания Medlog SA инвестировала 15 млн долларов в развитие оператора интермодальной логистики N'UNIT и терминала "Мостиска". Стартап Swarmer привлек 15 млн долларов во время раунда финансирования серии A, возглавленного Broadband Capital Investments, ставшим крупнейшим соглашением в сфере оборонных технологий с 2022 года.

Отмечается, несмотря на сложный контекст безопасности, рынок M&A в Украине демонстрирует сбалансированный рост и признаки устойчивости. Лидерами остаются IT и агросектор, а локальные инвесторы постепенно укрепляют свои позиции как внутри страны, так и на международном уровне.

Общая макроэкономическая стабильность поддерживается благодаря 30,6 млрд. долларов международной финансовой помощи, что создает предпосылки для дальнейшей активности на рынке корпоративных сделок в 2026 году.