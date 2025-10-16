Ринок M&A росте попри війну. У 2025 році кількість угод збільшилася на 22%

Український ринок злиттів і поглинань (M&A) демонструє стабільне зростання, попри складні умови воєнного часу. За дев’ять місяців 2025 року кількість і вартість угод продовжують збільшуватися, що свідчить про посилення хвилі локальної консолідації бізнесу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз KPMG.

Згідно зі звітом KPMG M&A Radar, за період із січня по вересень 2025 року в Україні було укладено 45 угод на загальну розкриту суму 806 млн доларів США. Це означає зростання кількості угод на 22% і вартості — на 8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Водночас ринок залишається частково непрозорим: лише 53% угод мали розкриту вартість, що свідчить про можливе недооцінення реального обсягу M&A-активності.

"Ринок M&A в Україні залишається активним, попри обережність міжнародних інвесторів. Ми спостерігаємо ознаки стійкості в секторі інновацій та технологій. (…) Попри загальні обмеження, зумовлені воєнними ризиками та обережністю інвесторів, традиційні галузі, як-от сектор сільського господарства, також визначатимуть поступову нормалізацію ринку в 2026 році ", — зазначила керівниця напряму супроводження корпоративних угод, інвестицій та ринків капіталу KPMG в Україні Світлана Щербатюк.

Ключові угоди та показники ринку

Дві найбільші угоди сформували 56% від загальної розкритої вартості ринку. Йдеться про придбання компанією МХП 92% акцій іспанського виробника Uvesa за 270 млн євро та купівлю "Київстаром" сервісу виклику авто й доставки "Уклон" (Uklon) за 155 млн доларів США.

У третьому кварталі не зафіксовано жодної угоди понад 100 млн доларів, проте середній розмір транзакцій залишився стабільним — 34 млн доларів США, що вказує на впевненість інвесторів у перспективах ринку.

Стійкість українських інвесторів

Українські компанії залишаються рушійною силою ринку, забезпечивши 73% усіх угод та 442 млн доларів США їхньої загальної розкритої вартості — майже удвічі більше, ніж роком раніше.

Найактивнішими секторами залишаються інновації та технології (IT), нерухомість і будівництво, а також сільське господарство — разом вони сформували 85% вартості угод за участю українських інвесторів.

IT-сектор, зокрема, зберігає роль драйвера зростання. Угода між "Київстаром" та "Уклоном" на 155 млн доларів, а також ще дві операції за участю телеком-оператора на 41 млн доларів підкреслюють розвиток цифрової екосистеми в межах інвестиційного плану VEON на 1 млрд доларів США (2023–2027). Експорт IT-послуг України за перші вісім місяців 2025 року зріс до 4,3 млрд доларів (+1,1% р/р).

Аграрний сектор і приватизаційні угоди

Аграрна галузь залишається опорою української економіки — очікується стабільний врожай на рівні 51–56 млн тонн зернових. Позитивно на настрої інвесторів вплинули розширення квот ЄС на імпорт та 1 млрд грн фінансування в межах проєкту Світового банку ARISE.

Серед важливих угод — придбання Віталієм Антоновим (OKKO Group) агрокомпаній "Кайрос-Холдинг" і "Борщівська аграрна компанія". Також зростає інтерес до державних активів: компанія Afina Group придбала виробника побутової хімії "Вінницяпобутхім" за 15 млн доларів, що більш ніж удвічі перевищило стартову ціну.

Зовнішня експансія українських компаній

Зовнішня активність українських компаній суттєво зросла — 40% від загальної вартості угод (329 млн доларів) припали на закордонні придбання. Найактивнішими залишаються аграрний і технологічний сектори.

Окрім угоди МХП з Uvesa, українські IT-компанії продовжують розширювати присутність у Європі та США. Sigma Software Group придбала американську консалтингову компанію A Society Group за 10 млн доларів, а Ciklum — польську GoSolve Group за 5 млн доларів.

Обережність іноземних інвесторів

Іноземна активність щодо українських активів скоротилася до 35 млн доларів США (7 угод), що є суттєвим падінням у порівнянні з 448 млн доларів у 2024 році. Основні іноземні інвестиції були спрямовані у логістику та оборонні технології.

Компанія Medlog SA інвестувала 15 млн доларів у розвиток оператора інтермодальної логістики N’UNIT та терміналу "Мостиська". Стартап Swarmer залучив 15 млн доларів під час раунду фінансування серії A, очоленого Broadband Capital Investments, що стало найбільшою угодою у сфері оборонних технологій з 2022 року.

Зазначається, попри складний безпековий контекст, ринок M&A в Україні демонструє збалансоване зростання та ознаки стійкості. Лідерами залишаються IT та агросектор, а локальні інвестори поступово зміцнюють свої позиції як всередині країни, так і на міжнародному рівні.

Загальна макроекономічна стабільність підтримується завдяки 30,6 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги, що створює передумови для подальшої активності на ринку корпоративних угод у 2026 році.