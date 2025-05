Малые модульные реакторы планируют разместить в Чернобыльской зоне

Земельные участки в Чернобыльской зоне отчуждения могут быть выделены для размещения малых модульных реакторов (ММР).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, ведомство готово выделить земельные участки для размещения малых модульных реакторов для НАЭК "Энергоатом" в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В ближайшее время ожидается подписание соглашения или меморандума о начале работ.

"Это часть программы, которая, надеюсь, будет реализована в Украине", — подчеркнул Ищенко.

В Украине развитие технологии малых модульных реакторов рассматривается как важный элемент послевоенного обновления страны, что будет способствовать энергетической безопасности и декарбонизации экономики.

Украина планирует к 2050 году построить десять малых модульных реакторов, добавив таким образом в энергосистему до 3000 МВт мощности.

"Энергоатом" уже имеет ряд договоренностей с ведущими разработчиками малых модульных реакторов, в частности, с компанией Holtec International.

Заметим, малые модульные реакторы – это конструкции, которые значительно меньше размера и мощности, чем обычные крупные ядерные реакторы. Однако производят электричество по тому же принципу цепной ядерной реакции, что и более мощные энергоблоки АЭС.

Украина и США расширяют сотрудничество в сфере малых модульных реакторов

В ноябре 2024 года Украина и США объявили о запуске трех новых проектов в области малых модульных реакторов.

Отмечается, что партнерство будет реализовываться в рамках программы FIRST (Foundation Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology — Базовая инфраструктура для ответственного использования технологии малых модульных реакторов).

Технология ММР имеет существенные преимущества перед традиционными АЭС благодаря модульному производству, легкой транспортировке, повышенному уровню безопасности и меньшим начальным инвестициям.

В ноябре 2023 года в рамках Климатической конференции ООН Украина и США заявили о начале пилотного проекта строительства на территории Украины малого модульного реактора.

Также в апреле между НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Holtec International было подписано стратегическое соглашение, согласно которому в Украине будут производить компоненты малых модульных.