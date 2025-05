Малі модульні реактори планують розмістити у Чорнобильській зоні

Земельні ділянки у Чорнобильській зоні відчуження можуть бути виділені для розміщення малих модульних реакторів (ММР).

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Григорій Іщенко в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, відомство готово виділити земельні ділянки для розміщення малих модульних реакторів для НАЕК "Енергоатом" в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Найближчим часом очікується підписання угоди або меморандуму про початок робіт.

"Це частина програми, яка, сподіваюся, буде реалізована в Україні", - наголосив Іщенко.

В Україні розвиток технології малих модульних реакторів розглядають як важливий елемент повоєнного оновлення країни, що сприятиме енергетичній безпеці й декарбонізації економіки.

Україна планує до 2050 року збудувати десять малих модульних реакторів, додавши таким чином в енергосистему до 3000 МВт потужності.

"Енергоатом" уже має низку домовленостей із провідними розробниками малих модульних реакторів, зокрема з компанією Holtec International.

Зауважимо, малі модульні реактори - це конструкції, які значно менші за розміром та потужністю, ніж звичайні великі ядерні реактори. Проте виробляють електрику за тим же принципом ланцюгової ядерної реакції, що і більш потужні енергоблоки АЕС.

Україна та США розширюють співпрацю у сфері малих модульних реакторів

У листопаді 2024 року Україна і США оголосили про запуск трьох нових проєктів у сфері малих модульних реакторів.

Зазначається, що партнерство реалізовуватиметься в рамках програми FIRST (Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology - Базова інфраструктура для відповідального використання технології малих модульних реакторів).

Технологія ММР має суттєві переваги перед традиційними АЕС завдяки модульному виробництву, легкому транспортуванню, підвищеному рівню безпеки та меншим початковим інвестиціям.

У листопаді 2023 року в рамках Кліматичної конференції ООН Україна та США заявили про започаткування пілотного проєкту з будівництва на території України малого модульного реактора.

Також у квітні між НАЕК "Енергоатом" та американською компанією Holtec International було підписано стратегічну угоду, відповідно до якої в Україні вироблятимуть компоненти малих модульних.