Малый бизнес в Украине сталкивается с трудностями при подготовке новых требований по обустройству укрытий. До 4 марта 2027 65% опрошенных предпринимателей не успеют или пока не готовы обеспечить их выполнение. Главным препятствием есть недостаток финансирования: об отсутствии достаточных средств заявили 74% респондентов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Европейской Бизнес Ассоциации.

По данным исследования, только 10% опрошенных считают себя готовыми к новым правилам. Еще 25% оценивают уровень своей готовности как частичный. Таким образом, большинство представителей малого бизнеса пока не располагают необходимыми условиями для выполнения требований.

Доступ к укрытиям остается проблемой

Одним из основных препятствий для предпринимателей есть отсутствие доступной защитной инфраструктуры. В частности, 65% респондентов сообщили, что вблизи их объектов нет укрытий.

Еще 9% имеют доступ к укрытиям, требующим дополнительного оборудования. В 7% случаев соответствие имеющихся защитных сооружений установленным требованиям требует уточнения. Еще 2% предпринимателей отметили, что укрытия доступны только у части торговых точек компании.

Собственные укрытия или безопасные места обустроили 6% опрошенных. Еще 11% сообщили о наличии доступных укрытий вблизи предприятий.

Успеет ли бизнес подготовиться

Предприниматели также сомневаются, что предусмотренного переходного периода будет достаточно для выполнения новых правил.

Среди респондентов, которые еще не имеют надлежащих укрытий, 58% считают, что времени до 4 марта 2027 недостаточно. Еще 24% затруднились оценить, хватит ли им этого срока. Только 3% убеждены, что смогут подготовиться в срок. Для 15% опрошенных этот вопрос не актуален.

Отдельной проблемой остается финансовая состоятельность предприятий. 74% предпринимателей заявили, что не имеют достаточных ресурсов для обустройства укрытий и выполнения новых требований. Еще 6% имеют часть необходимого финансирования, однако нуждаются в дополнительных средствах. Только 1% респондентов подтвердили, что у них достаточно финансовых ресурсов.

Среди других препятствий бизнес называет высокую стоимость строительства или переоборудования помещений, отсутствие соответствующих площадей, зависимость от решений владельцев недвижимости и балансодержателей. Дополнительные трудности создают процедуры согласования и подтверждения соответствия укрытий установленным требованиям.

Новые правила могут повлиять на работу

Невыполнение требований к укрытиям может иметь последствия для операционной деятельности малого бизнеса.

Среди предпринимателей, которые определили возможные сценарии работы, 30% ожидают приостановления деятельности во время воздушной тревоги желтого уровня. Еще 28% допускают переход на дистанционный формат работы, если это разрешает специфика деятельности. Для 20% возможным последствием станет ограничение работы отдельных объектов компании.

Таким образом вопрос обустройства укрытий касается не только выполнения нормативных требований, но и непрерывности работы предприятий, сохранения рабочих мест и доступности услуг для потребителей.

Какой поддержки нуждается малый бизнес

Для адаптации к новым правилам предприниматели рассчитывают, прежде всего, на государственную финансовую помощь и компенсацию затрат на обустройство защитных сооружений.

Среди других необходимых мер бизнес выделяет:

развитие доступной инфраструктуры укрытий вблизи предприятий;

четкие разъяснения и практические рекомендации по выполнению требований;

дифференциацию правил с учетом специфики разных отраслей;

упрощение процедур согласования и проверки укрытий.

Результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации свидетельствуют, что для большого числа малого бизнеса выполнение новых требований остается сложной и сложной задачей. Без дополнительной поддержки, доступа к защитной инфраструктуре и понятных механизмов адаптации предприниматели могут столкнуться с ограничениями операционной деятельности после введения новых правил.

Напомним, сначала правительство обязало предприятия с 4 декабря 2026 года работать во время "желтой" тревоги только при наличии укрытия или безопасного пространства. Согласие коллектива больше не действует.

Однако представители ритейла и ресторанной сферы отмечали, что выполнить такие условия просто нереально. Среди главных преград называли колоссальные затраты, сложность переоборудования арендованных площадей, техническую неопределенность с расчетами и риск давления при проверках.

В конце концов, из-за критики бизнес-сообщества, волны петиций и риска свертывания рынка, правительство отсрочило требование об обязательном укрытии для бизнеса для работы во время "желтого" уровня тревоги до 4 марта 2027 года .