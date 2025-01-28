Минобразование ответило на претензии Милованова купить Киево-Могилянскую академию

Чтобы выкупить Киево-Могилянскую академию у государства, необходимы изменения в законодательство, которые даже не рассматриваются.

Об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий.

Он отметил, что Министерство образования и науки Украины государственные университеты не продает.

"Киево-Могилянская академия — это не просто университет. Это символ идентичности украинцев, 400-летний центр украинской интеллектуальной жизни, который расположен в историческом архитектурном ансамбле на Подоле в столице", — подчеркнул Винницкий.

По словам замминистра, Киево-Могилянская академия играет ключевую роль в формировании новых поколений лидеров Украины, а ее выпускники реализуются в бизнесе, в государственном и общественном секторах, в научной деятельности в Украине и за рубежом.

"Государство как основатель этого заведения выступает гарантом его автономии и способствует разностороннему развитию этого (и других) государственных университетов", — констатировал Винницкий.

Бывший министр экономики хочет выкупить Киево-Могилянскую академию

Напомним, бывший министр экономики, президент университета "Киевская школа экономики" Тимофей Милованов заявил о желании купить Киево-Могилянскую академию, чтобы сделать ее "опять большой". Он оценил заведение в $10-50 млн.

Милованов отмечал, что для МОН Могилянка убыточна", и лучше руководить ею будет "частный образовательный фонд". Он убеждает, что многие студенты смогут продолжать учиться в вузе бесплатно "за счет благотворителей".

Позже президент "Киево-Могилянской академии" Сергей Квит у себя в фейсбуке иронически отреагировал на такое предложение.

"Конечно, первый приоритет – донать на ВСУ. Но если вы хотите поддержать развитие Киево-Могилянской академии, это всегда можно сделать здесь", – написал он и опубликовал ссылку на благотворительный фонд вуза.

Министерство образования и науки заявило, что не рассматривает возможности приватизации Национального университета " Киево-Могилянская академия ".

В ответ Милованов заявил, что его предложение выходит за пределы одного университета – это вопрос будущего всего украинского образования.

"Хотите другой страны? Начните с образования. Украина должна быть страной величественных университетов и у Могилянки есть все шансы стать одним из таких университетов. Нужна только воля и решимость, чтобы эти изменения сделать. И я готов за это бороться", — подытожил он.