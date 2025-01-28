Міносвіти відповіло на претензії Милованова купити Києво-Могилянську академію

Щоб викупити Києво-Могилянську академію у держави, необхідні зміни до законодавства, які наразі навіть не розглядаються.

Про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький.

Він наголосив, що Міністерство освіти і науки України державні університети не продає.

"Києво-Могилянська академія — це не просто університет. Це символ ідентичності українців, 400-літній осередок українського інтелектуального життя, який розташований в історичному архітектурному ансамблі на Подолі в столиці", - підкреслив Винницький.

За словами заступника міністра, Києво-Могилянська академія відіграє ключову роль у формуванні нових поколінь лідерів України, а її випускники реалізуються в бізнесі, в державному і громадському секторах, в науковій діяльності в Україні і закордоном.

"Держава, як засновник цього закладу виступає гарантом його автономії і сприяє різнобічному розвитку цього (і інших) державних університетів", - констатував Винницький.

Колишній міністр економіки хоче викупити Києво-Могилянську академію

Нагадаємо, колишній міністр економіки, президент університету "Київська школа економіки" Тимофій Милованов заявив про бажання купити Києво-Могилянську академію, щоб зробити її "знову великою". Він оцінив заклад в $10-50 млн.

Милованов наголошував, що для МОН Могилянка збиткова", і краще керувати нею буде "приватний освітній фонд". Він переконує, що багато студентів зможуть продовжувати навчатися у виші безкоштовно "за рахунок благодійників".

Пізніше президент "Києво-Могилянської академії" Сергій Квіт у себе у фейсбуці іронічно відреагував на таку пропозицію.

"Звісно, перший пріоритет - донати на ЗСУ. Але якщо ви хочете підтримати розвиток Києво-Могилянської академії, це завжди можна зробити тут", - написав він і опублікував посилання на благодійний фонд вишу.

Натомість Міністерство освіти і науки заявило, що не розглядає можливості приватизації Національного університету "Києво-Могилянська академія".

У відповідь Милованов заявив, що його пропозиція виходить за межі одного університету — це питання майбутнього всієї української освіти.

"Хочете іншої країни? Почніть із освіти. Україна має бути країною величних університетів і Могилянка має всі шанси стати одним із таких університетів. Потрібна лише воля і рішучість, щоб ці зміни зробити. І я готовий за це боротися", - підсумував він.