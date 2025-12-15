Наблюдательный совет национализированного PINbank подал в отставку

Все члены наблюдательного совета Первого инвестиционного банка (ПИН Банк, PINbank), перешедшего в собственность государства по результатам введения санкций, подали в отставку.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации, обнародованной на сайте банка, в состав наблюдательного совета банка входили представители государства Юрий Лободин и Татьяна Сысоева, а также независимый член финучреждения Александр Панченко.

"Инициатива по превращению банка в учреждение финансовой инклюзии столкнулась со структурными вызовами, в частности с финансовым состоянием стратегического партнера и очень ограниченной регуляторной средой. Несмотря на значительные усилия и многочисленные рассмотренные сценарии, стратегическое видение, предложенное наблюдательным советом, не получило необходимой поддержки для дальнейшего движения" объяснил свое решение Лободин в LinkedIn.

Он добавил, что в таких ситуациях единственным честным и ответственным решением является коллективная отставка, поэтому наблюдательный совет выполнил свой мандат досрочно.

Конфискация Первого инвестбанка

Ранее PINbank контролировал россиянин Евгений Гинер, который также является президентом футбольного клуба "ЦСКА" (Москва). 22 октября 2022 года Украина ввела против него санкции.

В свою очередь, конфискация 88,9% акций в PINbank нуждалась в отдельном. решение Высшего антикоррупционного суда, которое и было принято 27 февраля 2023 года и подтверждено Апелляционной палатой ВАКС 13 марта того же года. В январе 2024 года эта доля была передана Фонду государственного имущества, а 28 января 2025 года полномочия по управлению ею получило Минвосстановление.

Миноритарными владельцами Первого инвестбанка остаются Олег Колесник (7,49%), Неля Костенко (1,25%), Николай Погребняк и Андрей Гаркуша (по 0,94%), а также гражданин Узбекистана Джохонгир Юлдашев (0,49%). PINbank является небольшим учреждением, имеющим только 11 отделений.

В конце января 2025 Кабинет министров передал акции банка в Министерство развития общин и территорий Украины для создания почтового банка.

Против передачи ПИН Банку "Укрпочте" выступил Национальный банк Украины (НБУ). В материалах к проекту бюджета Украины на 2026 год было отмечено, что НБУ предлагает правительству рассмотреть вариант сдачи лицензии ПИН Банка вместо передачи его "Укрпочте" во избежание дальнейшего накопления рисков и "проедания" капитала.

По данным НБУ, на 1 ноября 2025 года ПИН Банк по размеру активов (349,2 млн грн) занимал предпоследнее место среди 60 банков Украины, а его убыток за 11 месяцев составил 49,5 млн грн.