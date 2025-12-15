Наглядова рада націоналізованого PINbank подала у відставку

Усі члени наглядової ради Першого інвестиційного банку (ПІН Банк, PINbank), який перейшов у власність держави за результатами впровадження санкцій, подали у відставку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власні джерела.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті банку, до складу наглядової ради банку входили представники держави Юрій Лободін та Тетяна Сисоєва, а також незалежний член фінустанови Олександр Панченко.

"Ініціатива щодо перетворення банку на установу фінансової інклюзії зіткнулася зі структурними викликами, зокрема з фінансовим станом стратегічного партнера та дуже обмеженим регуляторним середовищем. Незважаючи на значні зусилля та численні розглянуті сценарії, стратегічне бачення, запропоноване наглядовою радою, не отримало необхідної підтримки для подальшого руху", – пояснив своє рішення Лободін у LinkedIn.

Він додав, що у таких ситуаціях єдиним чесним та відповідальним рішенням є колективна відставка, тож наглядова рада виконала свій мандат достроково.

Конфіскація Першого інвестбанку

Раніше PINbank контроював росіянин Євгеній Гінер, який також також є президентом футбольного клубу "ЦСКА" (Москва). 22 жовтня 2022 року Україна запровадила проти нього санкції.

В свою чергу, конфіскація 88,9% акцій у PINbank потребувала окремого рішення Вищого антикорупційного суду, яке й було ухвалено 27 лютого 2023 року та підтверджене Апеляційною палатою ВАКС 13 березня того ж року. У січні 2024 року цю частку було передано Фонду державного майна, а 28 січня 2025 року повноваження з управління нею отримало Мінвідновлення.

Міноритарними власниками Першого інвестбанку залишаються Олег Колесник (7,49%), Неля Костенко (1,25%), Микола Погрібняк та Андрій Гаркуша (по 0,94%), а також громадянин Узбекистану Джохонгір Юлдашев (0,49%). Наразі PINbank є невеликою установою, що має лише 11 відділень.

Наприкінці січня 2025 року Кабінет міністрів передав акції банку до Міністерства розвитку громад та територій України для створення поштового банку.

Проти передачі ПІН Банку "Укрпошті" виступив Національний банк України (НБУ). В матеріалах до проєкту бюджету України на 2026 рік було зазначено, що НБУ пропонує уряду розглянути варіант здачі ліцензії ПІН Банку замість передачі його "Укрпошті", щоб уникнути подальшого накопичення ризиків і "проїдання" капіталу.

За даними НБУ, на 1 листопада 2025 року ПІН Банк за розміром активів (349,2 млн грн) посідав передостаннє місце серед 60 банків України, а його збиток за 11 місяців становив 49,5 млн грн.