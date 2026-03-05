Названы лучшие финансисты страны: итоги рейтинга "ТопФинанс-2026" и "Топ-30 финансовых директоров" от ТОП-100 и delo.ua

Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловой портал delo.ua отметили лидеров рейтинга "Топ-30 финансовых директоров" и финалистов рейтинга "ТопФинанс-2026" — руководителей финансового сектора, а также лучшие банки, страховые и лизинговые компании, МФО, платежные системы и криптосервисы.

4 марта в столичном ресторане Веранда на Днепре состоялась церемония награждения победителей ежегодного рейтинга ТопФинанс-2026. Раз журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и ведущий деловой портал delo.ua отметили лучшие финансовые учреждения Украины и их топменеджеров.

В этом году победителей в указанных рейтингах определяли в два этапа. На первом этапе читатели delo.ua путём онлайн-голосования выбрали самые популярные и узнаваемые бренды и представителей реального сектора экономики и финансового рынка. На втором этапе экспертное жюри определило победителей по отдельным номинациям.

Церемонию награждения провела ведущая "Фактов" на канале ICTV и национального марафона "Единые новости" Оксана Гутцайт.

С приветственным словом к участникам церемонии обратился Данило Гетманцев, председатель комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике.

"Сегодня стабильность финансовой системы – это не просто сухие цифры отчетов. Это вовремя выплачены зарплаты военным, пенсии нашим пенсионерам и выполнение государством всех социальных обязательств. Как глава профильного комитета, я хорошо понимаю, какой колоссальный труд стоит за этой устойчивостью" – подчеркнул Даниил Гетманцев.

Топ-30 финансовых директоров

Отдельно награды получили победители рейтинга "Топ-30 финансовых директоров Украины" . Среди награжденных были представители таких компаний как Метинвест, Киевстар, Новая Почта, АбИнБев Эфес Украина, EVA, ПУМБ, IDS Украина, Sense Bank, Starlight Media, 1+1 медиа, ТАС Агро и БРОКАРД-Украина.

Среди победителей рейтинга на сцену поднимались:

Светлана Тимченко, финансовый директор Новой почты Юлия Пономаренко, финансовый директор Ab Inbev Efes Украина Константин Школяренко, заместитель председателя правления, финансовый директор ПУМБ Майя Василенко, финансовый директор IDS Украина Сергей Максюта, член правления и финансовый директор Sense Bank Тарас Шидлик, CFO Starlight Media Тараса Мохница, директор финансового департамента ТАС Агро Татьяна Самоненко, руководитель департамента учета и финансового контроля «БРОКАРД-Украина»

В награждении лучших CFO Украины приняла участие Татьяна Смирнова, генеральный директор Медиа бюро Экономика+

"Сегодня мы отмечаем лидеров, которые не просто управляют финансами - они формируют стратегию, обеспечивают стабильность и создают фундамент для развития в условиях постоянных вызовов. Для нас большая честь объединять это профессиональное сообщество и создавать пространство, где признаются достижения, опыт и принципиальность", - отметила Татьяна Смирнова.

Лидеры финансового сектора Украины

В рейтинге "ТопФинанс" первыми персональные награды получили руководители финансовых учреждений. За отличиями на сцену поднимались представители банков, страховых, лизинговых и финтех компаний.

С приветственным словом к гостям мероприятия и победителям обратилась заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

Среди банкиров и страховщиков на сцену торжественного вечера выходили:

Сергей Черненко, Председатель правления ПУМБ Андрей Семченко, Председатель правления СК ИНГО Карлос де Корду, Председатель правления Креди Агриколь Банка Павел Царук, Председатель правления страховой группы ТАС Андрей Букин, Заместитель председателя правления Банка Южный Инна Белянская, Председатель правления компании по страхованию жизни Метлайф Сергей Панов, Председатель правления Банка Кредит Днепр Сергей и Марина Авдеевы, Председатель правления и Председатель наблюдательного совета страховой компании "Арсенал Страхование" Евгений Заиграев, Член правления ПриватБанка Андрей Павлушин, Генеральный директор компании ОТП Лизинг Сергей Синченко, Генеральный директор финтехкомпании Moneyveo Андрей Яковенко, Председатель правления страховой компании Евроинс Украина Алексей Миропольский, Руководитель направления корпоративного бизнеса NovaPay

Лидеры среди банков

В этом году с поздравлениями к банкирам обратился Юрий Гусев, главный редактор журнала "Топ-100. Рейтинги крупнейших", который признал, что среди участников шла острая конкурентная борьба, а определение лучших требовало серьезной аналитической работы членов жюри и редакций Топ-100 и De.

Лидеры банковского рынка были определены в следующих номинациях:

Первые места в многочисленных номинациях в этом году отличились такие банки, как ПУМБ, ПриватБанк, Банк Южный, Укрэксимбанк, Райффайзен банк, Сэнс Банк, Сбербанк и Креди Агриколь Банк.

Укрэксимбанк также получил отличие в специальной номинации "Эффективность управления NPA и NPL"

В этом году банки и небанковские финансовые учреждения боролись в совместной номинации "Лучшее финансовое решение для предпринимателей", где первое место завоевал NovaPay.

Ознакомиться с победителями каждой номинации можно на сайте delo.ua – рейтинг "ТопФинанс 2026".

Лучшие страховые компании

Лидеров страхового рынка поздравлял с победами Президент ЛСОУ Виктор Берлин, заявивший, что считает страховой рынок наиболее весомой составляющей небанковского финансового сегмента и отметил, что именно страховой рынок сегодня, несмотря на вызовы и сложности, развивается наиболее динамично.

Лучшие страховые компании Украины определены в следующих номинациях:

Первые места в различных номинациях получили в этом году такие страховые компании как Арсенал Страхование, ARX, ИНГО, СГ ТАС, UNIVERSALNA, УСО и Метлайф .

Страховая компания Оранта получила награду в специальной номинации "Лидер страхования физических лиц"

Победители каждой номинации размещены на delo.ua.

Лучшие небанковские финучреждения

В рейтинге небанковских финансовых сервисов были представлены четыре номинации:

Так, по итогам рейтинга "ТопФинанс-2026" NovaPay получила первое место в номинации "Лучшее финансовое решение для предпринимателей", награду за первое место в номинации "Лучшая платежная система" была вручена MasterCard, а лучшей сережей лизинговых компаний оказалась ОТП Лизинг. В номинации "Лучшая МФО" первое место получила Moneyveo.

Полный список победителей среди небанковских финучреждений опубликован на delo.ua.

