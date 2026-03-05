- Категория
Названы лучшие финансисты страны: итоги рейтинга "ТопФинанс-2026" и "Топ-30 финансовых директоров" от ТОП-100 и delo.ua
Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловой портал delo.ua отметили лидеров рейтинга "Топ-30 финансовых директоров" и финалистов рейтинга "ТопФинанс-2026" — руководителей финансового сектора, а также лучшие банки, страховые и лизинговые компании, МФО, платежные системы и криптосервисы.
4 марта в столичном ресторане Веранда на Днепре состоялась церемония награждения победителей ежегодного рейтинга ТопФинанс-2026. Раз журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и ведущий деловой портал delo.ua отметили лучшие финансовые учреждения Украины и их топменеджеров.
В этом году победителей в указанных рейтингах определяли в два этапа. На первом этапе читатели delo.ua путём онлайн-голосования выбрали самые популярные и узнаваемые бренды и представителей реального сектора экономики и финансового рынка. На втором этапе экспертное жюри определило победителей по отдельным номинациям.
Церемонию награждения провела ведущая "Фактов" на канале ICTV и национального марафона "Единые новости" Оксана Гутцайт.
С приветственным словом к участникам церемонии обратился Данило Гетманцев, председатель комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике.
"Сегодня стабильность финансовой системы – это не просто сухие цифры отчетов. Это вовремя выплачены зарплаты военным, пенсии нашим пенсионерам и выполнение государством всех социальных обязательств. Как глава профильного комитета, я хорошо понимаю, какой колоссальный труд стоит за этой устойчивостью" – подчеркнул Даниил Гетманцев.
Топ-30 финансовых директоров
Отдельно награды получили победители рейтинга "Топ-30 финансовых директоров Украины" . Среди награжденных были представители таких компаний как Метинвест, Киевстар, Новая Почта, АбИнБев Эфес Украина, EVA, ПУМБ, IDS Украина, Sense Bank, Starlight Media, 1+1 медиа, ТАС Агро и БРОКАРД-Украина.
Среди победителей рейтинга на сцену поднимались:
- Светлана Тимченко, финансовый директор Новой почты
- Юлия Пономаренко, финансовый директор Ab Inbev Efes Украина
- Константин Школяренко, заместитель председателя правления, финансовый директор ПУМБ
- Майя Василенко, финансовый директор IDS Украина
- Сергей Максюта, член правления и финансовый директор Sense Bank
- Тарас Шидлик, CFO Starlight Media
- Тараса Мохница, директор финансового департамента ТАС Агро
- Татьяна Самоненко, руководитель департамента учета и финансового контроля «БРОКАРД-Украина»
В награждении лучших CFO Украины приняла участие Татьяна Смирнова, генеральный директор Медиа бюро Экономика+
"Сегодня мы отмечаем лидеров, которые не просто управляют финансами - они формируют стратегию, обеспечивают стабильность и создают фундамент для развития в условиях постоянных вызовов. Для нас большая честь объединять это профессиональное сообщество и создавать пространство, где признаются достижения, опыт и принципиальность", - отметила Татьяна Смирнова.
Лидеры финансового сектора Украины
В рейтинге "ТопФинанс" первыми персональные награды получили руководители финансовых учреждений. За отличиями на сцену поднимались представители банков, страховых, лизинговых и финтех компаний.
С приветственным словом к гостям мероприятия и победителям обратилась заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.
Среди банкиров и страховщиков на сцену торжественного вечера выходили:
- Сергей Черненко, Председатель правления ПУМБ
- Андрей Семченко, Председатель правления СК ИНГО
- Карлос де Корду, Председатель правления Креди Агриколь Банка
- Павел Царук, Председатель правления страховой группы ТАС
- Андрей Букин, Заместитель председателя правления Банка Южный
- Инна Белянская, Председатель правления компании по страхованию жизни Метлайф
- Сергей Панов, Председатель правления Банка Кредит Днепр
- Сергей и Марина Авдеевы, Председатель правления и Председатель наблюдательного совета страховой компании "Арсенал Страхование"
- Евгений Заиграев, Член правления ПриватБанка
- Андрей Павлушин, Генеральный директор компании ОТП Лизинг
- Сергей Синченко, Генеральный директор финтехкомпании Moneyveo
- Андрей Яковенко, Председатель правления страховой компании Евроинс Украина
- Алексей Миропольский, Руководитель направления корпоративного бизнеса NovaPay
Лидеры среди банков
В этом году с поздравлениями к банкирам обратился Юрий Гусев, главный редактор журнала "Топ-100. Рейтинги крупнейших", который признал, что среди участников шла острая конкурентная борьба, а определение лучших требовало серьезной аналитической работы членов жюри и редакций Топ-100 и De.
Лидеры банковского рынка были определены в следующих номинациях:
- Лучшие условия обслуживания МПБ и ФЛП
- Лучшие инвестиционные кредиты
- Лучшая кредитная линия для бизнеса
- Лучшие документарные операции
- Лучшее карточное решение для бизнеса
- Лучшее карточное решение для населения
- Лучшие потребительские кредиты
- Лучший онлайн банкинг
- Лучшая депозитная линейка
- Лучший клиентский сервис
- Лучшее финансовое решение для предпринимателей
- Специальная номинация "Эффективность управления NPA и NPL"
Первые места в многочисленных номинациях в этом году отличились такие банки, как ПУМБ, ПриватБанк, Банк Южный, Укрэксимбанк, Райффайзен банк, Сэнс Банк, Сбербанк и Креди Агриколь Банк.
Укрэксимбанк также получил отличие в специальной номинации "Эффективность управления NPA и NPL"
В этом году банки и небанковские финансовые учреждения боролись в совместной номинации "Лучшее финансовое решение для предпринимателей", где первое место завоевал NovaPay.
Ознакомиться с победителями каждой номинации можно на сайте delo.ua – рейтинг "ТопФинанс 2026".
Лучшие страховые компании
Лидеров страхового рынка поздравлял с победами Президент ЛСОУ Виктор Берлин, заявивший, что считает страховой рынок наиболее весомой составляющей небанковского финансового сегмента и отметил, что именно страховой рынок сегодня, несмотря на вызовы и сложности, развивается наиболее динамично.
Лучшие страховые компании Украины определены в следующих номинациях:
- Автостраховщик года в КАСКО
- Автостраховщик года с Автогражданкой
- Лидер медицинского страхования
- Лидер по страхованию военных рисков
- Страховщик года в страховании жизни
- Лучший клиентский сервис и урегулирование убытков
- Лучший корпоративный страховой партнер
- Автостраховщик года с "Зеленой карты"
- Лидер динамичного развития
- Лидер Insurtech
- Специальная номинация "Лидер страхования физических лиц"
Первые места в различных номинациях получили в этом году такие страховые компании как Арсенал Страхование, ARX, ИНГО, СГ ТАС, UNIVERSALNA, УСО и Метлайф .
Страховая компания Оранта получила награду в специальной номинации "Лидер страхования физических лиц"
Победители каждой номинации размещены на delo.ua.
Лучшие небанковские финучреждения
В рейтинге небанковских финансовых сервисов были представлены четыре номинации:
Так, по итогам рейтинга "ТопФинанс-2026" NovaPay получила первое место в номинации "Лучшее финансовое решение для предпринимателей", награду за первое место в номинации "Лучшая платежная система" была вручена MasterCard, а лучшей сережей лизинговых компаний оказалась ОТП Лизинг. В номинации "Лучшая МФО" первое место получила Moneyveo.
Полный список победителей среди небанковских финучреждений опубликован на delo.ua.
