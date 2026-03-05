Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу "ТопФінанс-2026" та "Топ-30 фінансових директорів" від ТОП-100 та delo.ua

Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та діловий портал delo.ua відзначили лідерів рейтингу “Топ-30 фінансових директорів” та фіналістів рейтингу “ТопФінанс-2026” - керівників фінансового сектору, а також найкращі банки, страхові та лізингові компанії, МФО, платіжні системи та криптосервіси.

4 березня у столичному ресторані “Веранда на Дніпрі” відбулася церемонія нагородження переможців щорічного рейтингу “ТопФінанс-2026”. Вкотре журнал “ТОП-100. Рейтинги найбільших” та провідний діловий портал delo.ua відзначили найкращі фінансові установи України та їх топменеджерів.

Цього року переможців у зазначених рейтингах визначали у два етапи. На першому етапі читачі delo.ua шляхом онлайн-голосування обрали найпопулярніші та найвпізнаваніші бренди та представників реального сектору економіки та фінансового ринку. На другому етапі експертне журі визначило переможців в окремих номінаціях.

Церемонію нагородження провела ведуча "Фактів" на каналі ICTV та національного марафону "Єдині новини" Оксана Гутцайт.

З вітальним словом до учасників церемонії звернувся Данило Гетманцев, голова комітету Верховонї Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

"Сьогодні стабільність фінансової системи - це не просто сухі цифри звітів. Це вчасно виплачені зарплати військовим, пенсії нашим пенсіонерам та виконання державою всіх соціальних зобов’язань. Як голова профільного комітету, я добре розумію, яка колосальна праця стоїть за цією стійкістю" - наголосив Данило Гетманцев.

Павло Гашковець, член правління Укрексімбанку Сергій Сінченко, Гнереральний директор Moneyveo Євген Заіграєв член правління ПриватБанку Андрій Букін, заступник голови правління Банку Південний Сергій Черненко, голова правління ПУМБ з командою Юрій Гусєв, головний редактор "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та Оксана Гутцайт, ведуча «Фактів» на каналі ICTV та національного марафону «Єдині новини» Юлія Пономаренко, Фінансова директорка AB Inbev Efes Україна Інна Бєлянська, Голова правління Метлайф Андрій Семченко, Голова правління СК ІНГО Катерина Лукашенко, директор з комерційної діяльності Експрес Страхування Сергій Сабарін, Виконавчий директор з медичного страхування, СК UNIVERSALNA Костянтин Ватан, директор з організації роздрібних продажів НАСК Оранта Віктор Грек, заступник голови правління СК VUSO Сергій та Марина Авдєєви, Голова правління та Голова наглядової ради страхової компанії “Арсенал Страхування”

Топ-30 фінансових директорів

Окремо нагороди отримали переможці рейтингу “Топ-30 фінансових директорів України”. Серед нагороджених були представники таких компаній, як Метінвест, Київстар, Нова Пошта, АбІнБев Ефес Україна, EVA, ПУМБ, IDS Україна, Sense Bank, Starlight Media, 1+1 медіа, ТАС Агро та БРОКАРД-Україна.

Серед переможців рейтингу на сцену піднімалися:

Світлана Тимченко, фінансова директорка Нової пошти Юлія Пономаренко, фінансова директорка Ab Inbev Efes Україна Костянтин Школяренко, заступник голови правління, фінансоий директор ПУМБ Майя Василенко, фінансова директорка IDS Україна Сергій Максюта, члена правління та фінансовий директор Sense Bank Тарас Шидлик, CFO Starlight Media Тараса Мохниця, директор фінансового департаменту ТАС Агро Тетяна Самоненко, керівниця департаменту обліку та фінансового контролю «БРОКАРД-Україна»

У нагородженні найкращих CFO України взяла участь Тетяна Смірнова, генеральна директорка Медіа бюро Економіка+

"Сьогодні ми відзначаємо лідерів, які не просто управляють фінансами — вони формують стратегію, забезпечують стабільність і створюють фундамент для розвитку в умовах постійних викликів. Для нас велика честь об’єднувати цю професійну спільноту та створювати простір, де визнаються досягнення, досвід і принциповість", - зазначила Тетяна Смірнова.

Лідери фінансового сектору України

У рейтингу "ТопФінанс" першими персональні нагороди отримали керівники фінансових установ. За відзнаками на сцену піднімалися представники банків, страхових, лізингових та фінтех компаній.

З вітальним словом до гостей заходу та переможців звернулася заступниця голови Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

Серед банкірів та страховиків на сцену урочистого вечора виходили:

Сергій Черненко, Голова правління ПУМБ Андрій Семченко, Голова правління СК ІНГО Карлос де Корду, Голова правління Креді Агріколь Банку Павло Царук, Голова правління страхової групи ТАС Андрій Букін, Заступник голови правління Банку Південний Інна Бєлянська, Голова правління компанії зі страхування життя Метлайф Сергій Панов, Голова правління Банку Кредит Дніпро Сергій та Марина Авдєєви, Голова правління та Голова наглядової ради страхової компанії “Арсенал Страхування” Євген Заіграєв, Член правління ПриватБанку Андрій Павлушин, Генеральний директор компанії ОТП Лізинг Сергій Сінченко, Генеральний директор фінтехкомпаніі Moneyveo Андрій Яковенко, Голова правління страхової компанії Євроінс Україна Олексій Миропольський, Керівник напрямку корпоративного бізнесу NovaPay

Лідери серед банків

Цього року з привітаннями до банкірів звернувся Юрій Гусєв, головний редактор журналу "Топ-100. Рейтинги найбільших", який визнав, що подекуди серед учасників точилася гостра конкурентна боротьба, а визначення найкращих потребувало серйозної аналітичної роботи членів журі та редакцій Топ-100 та Delo.ua.

Лідерів банківського ринку було визначено у таких номінаціях:

Перші місця у чисельних номінаціях цього року відзначилися такі банки як ПУМБ, ПриватБанк, Банк Південний, Укрексімбанк, Райффайзен банк, Сенс Банк, Ощадбанк та Креді Агріколь Банк.

Укрексімбанк також отримав відзнаку у спеціальній номінації "Ефективність в управління NPA та NPL"

Цього року банки та небанківські фінансові установи боролися у спільній номінації "Найкраще фінансове рішення для підприємців" де перше місце виборов NovaPay.

Ознайомитися з переможцями кожної номінації можна на сайті delo.ua - рейтинг "ТопФінанс 2026".

Найкращі страхові компанії

Лідерів страхового ринку вітав з перемогами Президент ЛСОУ Віктор Берлін, який заявив, що вважає страховий ринок найбільш вагомою складовою небанківського фінансового сегменту та зазначив, що саме страховий ринок сьогодні попри виклики та складнощі розвивається найбільш динамічно.

Найкращі страхові компанії України визначені у наступних номінаціях:

Перші місця у різноманітних номінаціях отримали цього року такі страхові компанії як "Арсенал Страхування", ARX, ІНГО, СГ ТАС, UNIVERSALNA, ВУСО та Метлайф.

Страхова компанія Оранта отримала відзнаку у спеціальній номінації "Лідер страхування фізичних осіб"

Переможці кожної номінації опубліковані на delo.ua.

Найкращі небанківські фінустанови

У рейтингу небанківських фінансових сервісів було представлено чотири номінації:

Так, за підсумками рейтингу “ТопФінанс-2026” NovaPay отримала перше місце у номінації “Найкраще фінансове рішення для підприємців”, нагороду за перше місце у номінації “Найкраща платіжна система” було вручено MasterCard, а кращою сереж лізингових компаній виявилася ОТП Лізинг. У номінації “Найкраща МФО” перше місце отримала Moneyveo.

Повний перелік переможців серед небанківських фінустанов опубліковано на delo.ua.

