Названы самые прибыльные украинские банки: кто сколько заработал

54,07 млрд грн прибыли после налогообложения получили 59 украинских банков за первое полугодие 2026 года. К уплате налогов банки заработали 108,57 млрд грн — на 9% больше, чем в прошлом. В то же время, расходы на налог на прибыль достигли 54,5 млрд грн — это более половины прибыли до налогообложения. Около половины чистой прибыли всех банков получил государственный ПриватБанк.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Банки получили 108,57 млрд грн прибыли

По данным аналитиков, за первые 6 месяцев 2026 года украинские банки получили 108,57 млрд грн налогооблагаемой прибыли. Это на 9% больше, чем за тот же период в прошлом году – тогда банки заработали 100,06 млрд грн.

В то же время, 54,5 млрд грн составляет налог на прибыль в 2026 году. Это более половины прибыли к налогообложению. Год назад этот показатель составил 21,99 млрд грн – всего 22%.

При этом 59 украинских банков после налогообложения получили 54,07 млрд грн чистой прибыли. При этом львиная доля денег сконцентрирована у 10 самых прибыльных банков: 47,68 млрд грн или 88% общей прибыли банковской системы.

Лидеры доходов

В топ-10 по прибыли вошли 3 государственных банка, 5 банков с иностранным капиталом и 2 банка с частным капиталом.

Больше всего заработал государственный ПриватБанк – 24,56 млрд грн после налогообложения. Это 45% чистой прибыли всей банковской системы Украины.

В "Опендатаботе" отмечают, что в общей сложности на 5 государственных банков приходится 60% от общего результата — это 32,46 млрд грн чистой прибыли — всех банков. Их расходы на налог на прибыль за этот период составили 33,5 млрд. грн.

15 банков с иностранным капиталом за полгода получили 11,91 млрд грн чистой прибыли - 22% от общей прибыли банковской системы. 11,14 млрд грн составили их расходы на налог на прибыль. Из них 13 банков были прибыльными и заработали 11,95 млрд грн.

Правэкс Банк и ЮТЭ Банк, являющийся правопреемником неплатежеспособного РВС Банка, завершили полугодие с убытком — в общей сложности на 43 млн грн.

9,7 млрд. грн. чистой прибыли получили банки с частным капиталом, а их расходы на налог на прибыль составили 9,87 млрд. грн. В общей сложности 30 банков этой группы заработали 9,86 млрд грн, тогда как девять банков получили 161,78 млн грн убытков. При этом 72% прибыли банков с частным капиталом обеспечили 2 банка: Универсал Банк, на базе которого работает monobank – 3,85 млрд грн, и ПУМБ – 3,12 млрд грн.

Следует отметить, что еще в начале года государственных банков было 7. Однако в феврале НБУ признал неплатежеспособными Мотор-банк и Первый инвестиционный банк, ранее национализированный.

В апреле в Мотор-Банке отозвали лицензию, в настоящее время идет его ликвидация. Первый инвестиционный банк того же месяца приобрела европейская финтех-компания UAB ZEN.COM, бенефициаром которой является гражданин Польши Давид Камил Рожек. После докапитализации банк возобновил платежеспособность и полноценную работу и теперь входит в группу банков с частным капиталом.

Напомним, что в 2023 году временно ввели ставку налога на прибыль банков в размере 50% - банки должны были уплатить повышенный налог за прибыль 2023 года. В дальнейшем эта же норма была принята в отношении доходов 2024 года. В прошлом году размер ставки налога на прибыль составил 25%, впрочем уже в 2026 году банки снова должны уплатить 50%.

Напомним, по итогам 2025 года ПриватБанк также оставался самым прибыльным банком Украины, хотя его чистая прибыль сократилась на 27,6% - до 29,1 млрд грн. На него пришлось 22,9% совокупного денежного результата банковской системы.

Вторым был Ощадбанк с 16,63 млрд грн прибыли, третьим – Райффайзен Банк с 10,74 млрд грн. Универсал Банк заработал 10,33 млрд грн, а Укрэксимбанк – 8,86 млрд грн. С убытком 2025 завершили семь из 60 банков.