Названо найприбутковіші українські банки: хто скільки заробив

54,07 млрд грн прибутку після оподаткування отримали 59 українських банків за перше півріччя 2026 року. До сплати податків банки заробили 108,57 млрд грн — на 9% більше, ніж торік. Водночас витрати на податок на прибуток сягнули 54,5 млрд грн — це понад половина прибутку до оподаткування. Майже половину чистого прибутку усіх банків отримав державний ПриватБанк.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Банки отримали 108,57 млрд грн прибутку

За даними аналітиків, за перші 6 місяців 2026 року українські банки отримали 108,57 млрд грн прибутку до оподаткування. Це на 9% більше, ніж за той самий період торік — тоді банки заробили 100,06 млрд грн.

Водночас 54,5 млрд грн становить податок на прибуток у 2026 році. Це понад половина прибутку до оподаткування. Рік тому цей показник становив 21,99 млрд грн — лише 22%.

При цьому 59 українських банків після оподаткування отримали 54,07 млрд грн чистого прибутку. При цьому левова частка грошей сконцентрована у 10 найприбутковіших банків: 47,68 млрд грн, або 88% загального прибутку банківської системи.

Лідери прибутків

До топ-10 за прибутком увійшли 3 державні банки, 5 банків з іноземним капіталом та 2 банки з приватним капіталом.

Найбільше заробив державний ПриватБанк — 24,56 млрд грн після оподаткування. Це 45% чистого прибутку всієї банківської системи України.

В "Опендатабот" зауважують, що загалом на 5 державних банків припадає 60% від загального результату — це 32,46 млрд грн чистого прибутку — всіх банків. Їхні витрати на податок на прибуток за цей період склали 33,5 млрд грн.

15 банків з іноземним капіталом за пів року отримали 11,91 млрд грн чистого прибутку — 22% від загального прибутку банківської системи. 11,14 млрд грн склали їхні витрати на податок на прибуток.З них 13 банків були прибутковими та разом заробили 11,95 млрд грн.

Правекс Банк та ЮТЕ Банк, який є правонаступником неплатоспроможного РВС Банку, завершили півріччя зі збитками — загалом на 43 млн грн.

9,7 млрд грн чистого прибутку отримали банки з приватним капіталом, а їхні витрати на податок на прибуток становили 9,87 млрд грн. Загалом 30 банків цієї групи заробили 9,86 млрд грн, тоді як дев’ять банків отримали 161,78 млн грн збитків. При цьому 72% прибутку банків з приватним капіталом забезпечили 2 банки: Універсал Банк, на базі якого працює monobank — 3,85 млрд грн, та ПУМБ — 3,12 млрд грн.

Варто зазначити, що ще на початку року державних банків було 7. Проте у лютому НБУ визнав неплатоспроможними Мотор-Банк та Перший інвестиційний банк, які раніше були націоналізовані.

У квітні у Мотор-Банку відкликали ліцензію, наразі триває його ліквідація. Перший інвестиційний банк того ж місяця придбала європейська фінтех-компанія UAB ZEN.COM, бенефіціаром якої є громадянин Польщі Давід Каміл Рожек. Після докапіталізації банк відновив платоспроможність та повноцінну роботу і тепер належить до групи банків з приватним капіталом.

Нагадаємо, що у 2023 році тимчасово запровадили ставку податку на прибуток банків у розмірі 50% — банки мали сплатити підвищений податок за прибутки 2023 року. Надалі ця ж норма була прийнята щодо прибутків 2024. Торік розмір ставки податку на прибуток склав 25%, втім вже у 2026 році банки знову мають сплатити 50%.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року ПриватБанк також залишався найприбутковішим банком України, хоча його чистий прибуток скоротився на 27,6% — до 29,1 млрд грн. На нього припало 22,9% сукупного фінансового результату банківської системи.

Другим був Ощадбанк із 16,63 млрд грн прибутку, третім — Райффайзен Банк із 10,74 млрд грн. Універсал Банк заробив 10,33 млрд грн, а Укрексімбанк — 8,86 млрд грн. Зі збитком 2025 рік завершили сім із 60 банків.