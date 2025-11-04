Не есть весной импортные продукты: государство будет финансировать строительство овощехранилищ

В 2026 году правительство планирует финансировать строительство овощехранилищ, благодаря чему украинцы получат стабильную цену весной на продукты отечественного производства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

По его словам, сейчас цены на овощи борщового набора – лук, столовую свеклу, картофель, морковь – не просто стабилизировались, но и снизились. Фермеры реализуют их по очень хорошей оптовой цене, потому что пока нет мест для длительного хранения этой продукции.

«В этом году многие фермеры занялись выращиванием овощей, поэтому сегодня они хотят быстро реализовать свою продукцию. Такой доступной цены, как последний месяц-полтора, давно уже не было. фермеров в своих регионах", - заметил Соломчук.

Он подчеркнул, что государство планирует в следующем году вложить средства в строительство овощехранилищ в Украине.

"Нам не хватает овощехранилищ, поэтому надеемся, что в следующем году все-таки правительство запустит эту программу, и наши аграрии или переработчики смогут строить овощехранилища", - подчеркнул нардеп.

Он добавил, что благодаря хорошей сохранности украинцы получат стабильную цену весной на продукты отечественного производства, а строительство десятков современных хранилищ для овощей откроет возможность Украине стать независимой от импорта.

"В последние годы нам приходится завозить весной импортные продукты, чтобы наполнить рынок, однако они точно никогда не будут дешевле или качественнее наших. Это просто невозможно", - подчеркнул Соломчук.

Заметим, сегодня 35% урожая овощей не доезжает до потребителя из-за отсутствия надлежащих условий хранения.

Поэтому Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства предлагает расширить программу грантов для развития бизнеса, выделяя ежегодно 200 млн. грн. на строительство овощехранилищ.