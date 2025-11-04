Не їсти навесні імпортні продукти: держава фінансуватиме будівництво овочесховищ

У 2026 році уряд планує фінансувати будівництво овочесховищ, завдяки чому українці отримають стабільну ціну навесні на продукти вітчизняного виробництва.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат, член парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

За його словами, зараз ціни на овочі борщового набору – цибулю, столовий буряк, картоплю, моркву – не просто стабілізувалися, а й знизилися. Фермери реалізовують їх за дуже гарною гуртовою ціною, бо поки не мають місць для тривалого зберігання цієї продукції.

"Цього року багато фермерів зайнялося вирощуванням овочів, тож сьогодні вони хочуть швидко реалізувати свою продукцію. Такої доступної ціни, як останній місяць-півтора, давно вже не було. Тож тим українцям, які мають облаштовані місця для зберігання городини, точно не завадить закупитися цибулею, червоним буряком, картоплею, морквою, капустою. Бажано робити це напряму, у фермерів у своїх регіонах", - зауважив Соломчук.

Він підкреслив, що держава планує наступного року вкласти кошти у будівництво овочесховищ в Україні.

"Нам не вистачає овочесховищ, тож надіємося, що наступного року все-таки уряд запустить цю програму, і наші аграрії чи переробники зможуть будувати овочесховища" - підкреслив нардеп.

Він додав, що завдяки гарному збереженню українці отримають стабільну ціну навесні на продукти вітчизняного виробництва, а будівництво десятків сучасних сховищ для овочів відкриє можливість для України стати незалежною від імпорту.

"Останніми роками нам доводиться завозити навесні імпортні продукти, щоб наповнити ринок, однак вони точно ніколи не будуть дешевшими чи якіснішими за наші. Це просто неможливо", - наголосив Соломчук.

Зауважимо, сьогодні 35% врожаю овочів не доїжджає до споживача через відсутність належних умов зберігання.

Тому Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства пропонує розширити програму грантів для розвитку бізнесу, виділяючи щорічно 200 млн грн на будівництво овочесховищ.