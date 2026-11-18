Национальный банк Украины готовит очередной пакет регуляторных смягчений для стимулирования кредитования бизнеса в условиях усиления обстрелов и гарантирует удержание валютного рынка от резких скачков курса.

Как пишет Dilo, об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный, передает nv.ua.

"Не ждите от Национального банка того, что курс улетит в космос. Мы были и остаемся очень устойчивыми в нашем стремлении обеспечить устойчивость валютного рынка. Не путайте это с фиксацией курса, потому что он находится в режиме управляемой гибкости и двигается в обе стороны", — подчеркнул руководитель регулятора.

По его словам, НБУ и дальше будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, чтобы волатильность не создавала рисков для разбалансирования инфляционных ожиданий и давала бизнесу понятный горизонт планирования.

Также Пышный сообщил, что за последние два месяца НБУ уже принял четыре пакета стимулирования кредитной активности для агропромышленного комплекса, оборонной промышленности и энергетической инфраструктуры и уже анализирует пятый пакет смягчений, не дожидаясь запроса от бизнеса.

Отметим, в октябре на валютном рынке Украины возникла такая ситуация: Нацбанк влил на рынок рекордную сумму валюты почти $6 млрд. Впрочем, падение гривны это не остановило. Официальный курс доллара в начале ноября показал новый рекорд: 45,67.

Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.