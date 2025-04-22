Очереди на границе: более 50 автомобилей ждут выезда в Польшу

На выезде из Украины перед пунктом пропуска "Устилуг" образовалась очередь из около 50 легковых автомобилей.

Об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы.

Переполненный "Устилуг"

Отмечается, что планируя поездку в Польшу через пункт пропуска "Устилуг", следует учесть, что на выезд из Украины перед границей скопления — около 50 легковых автомобилей ожидают пересечения.

Путешественникам советуют по возможности выбирать альтернативные маршруты.

"Рекомендуем по возможности выбрать другое направление, чтобы уменьшить время ожидания и избежать пробок", — отмечают в пресс-службе.

О работе пунктов пропуска на границе с Польшей

До 1 мая 2025 года в пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" на украинско-польской границе пройдут ремонтные работы. В этой связи будет частично ограничено движение транспорта полосой, ведущей к въезду в Украину.

22 апреля с 10:00 по 10 мая в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей начинаются ремонтные работы. Одна из полос на выезд не будет работать, что может вызвать очереди.

Напомним, в конце 2024 года заработал автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе "Нижанковичи – Мальховичи". Он открыт для пассажирского и грузового транспорта.