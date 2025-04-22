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Черги на кордоні: понад 50 авто чекають виїзду до Польщі
На виїзді з України перед пунктом пропуску “Устилуг” утворилася черга з близько 50 легкових автомобілів.
Про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.
Переповнений "Устилуг"
Зазначається, що плануючи поїздку до Польщі через пункт пропуску "Устилуг", варто врахувати: на виїзд з України перед кордоном скупчення — близько 50 легкових автомобілів очікують перетину.
Подорожувальникам радять за можливості обирати альтернативні маршрути.
"Рекомендуємо за можливості обрати інший напрямок, аби зменшити час очікування та уникнути заторів", - наголошують в пресслужбі.
Про роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею
До 1 травня 2025 року у пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ” на українсько-польському кордоні триватимуть ремонтні роботи. У зв'язку з цим буде частково обмежено рух транспорту смугою, що веде до в'їзду в Україну.
22 квітня з 10:00 до 10 травня у пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польшею розпочинаються ремонтні роботи. Одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може спричинити черги.
Нагадаємо, наприкінці 2024 року запрацював автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Нижанковичі – Мальховичі". Він відкритий для пасажирського та вантажного транспорту.