Черги на кордоні: понад 50 авто чекають виїзду до Польщі

На виїзді з України перед пунктом пропуску “Устилуг” утворилася черга з близько 50 легкових автомобілів.

Про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.

Переповнений "Устилуг"

Зазначається, що плануючи поїздку до Польщі через пункт пропуску "Устилуг", варто врахувати: на виїзд з України перед кордоном скупчення — близько 50 легкових автомобілів очікують перетину.

Подорожувальникам радять за можливості обирати альтернативні маршрути.

"Рекомендуємо за можливості обрати інший напрямок, аби зменшити час очікування та уникнути заторів", - наголошують в пресслужбі.

Про роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею

До 1 травня 2025 року у пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ” на українсько-польському кордоні триватимуть ремонтні роботи. У зв'язку з цим буде частково обмежено рух транспорту смугою, що веде до в'їзду в Україну.

22 квітня з 10:00 до 10 травня у пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польшею розпочинаються ремонтні роботи. Одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може спричинити черги.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року запрацював автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Нижанковичі – Мальховичі". Він відкритий для пасажирського та вантажного транспорту.