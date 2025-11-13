OpenAI запускает GPT-5.1: более умный и персонализированный

OpenAI представила новую версию серии GPT-5 – GPT-5.1, которая делает ChatGPT более умным, более естественным в общении и адаптированным к индивидуальным предпочтениям пользователей. Обновления начинают получать платные пользователи, а затем оно станет доступным для всех.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на OpenAI.

Новинка включает в себя две основные модели. GPT-5.1 Instant, самая распространенная, теперь более теплая и более разговорная. Она может адаптивно "мыслить", решая, когда требуется больше времени для сложного запроса, что позволяет давать более точные и основательные ответы.

Это особенно полезно для задач по математике и программированию. GPT-5.1 Thinking предназначена для более глубокого анализа и рассуждения: она быстро отвечает на простые запросы и дает детальные, понятные ответы на более сложные.

Одновременно OpenAI упростила настройку стиля и тона ChatGPT. Пользователи могут выбирать готовые пресеты, такие как "Дружественный", "Эффективный", "Профессиональный", "Откровенный" или "Необычный", а также точно регулировать характер ответов – от тепла и лаконичности до использования эмодзы.

ChatGPT даже может предлагать изменение тона во время разговора, когда это соответствует вашим предпочтениям.

Развертывание GPT-5.1 происходит постепенно. Сначала доступ получат платные пользователи (Pro, Plus, Go, Business), далее – бесплатные пользователи и не вошедшие в систему. Enterprise и Edu будут иметь семидневный ранний доступ. Предыдущие версии GPT-5 остаются доступными в течение трех месяцев, чтобы пользователи могли привыкнуть к изменениям.

GPT-5.1 также будет доступен в API с поддержкой адаптивного мышления для обеих моделей. Обновление делает ChatGPT более точным, быстрым и удобным для повседневного использования, работы и обучения. Это шаг к персонализированному ChatGPT, который подстраивается под ваши потребности и стиль общения.

Напомним, 8 августа OpenAI выпустила новую версию своей языковой модели GPT-5 и Microsoft уже интегрировала ее в свои продукты. Обновление коснется многих сервисов, включая Copilot, Microsoft 365 Copilot, Azure AI Foundry и GitHub Copilot.

Однако через несколько дней Альтман объявил изменения в ChatGPT после шквала критики и массовых угроз отмены подписок. Причина — волна недовольства после запуска GPT-5, поскольку новая модель оказалась не столь "умной", как ожидалось.

Отметим, что в феврале 2023 года, после длительной работы Министерства цифровой трансформации (Минцифры), ChatGPT стал официально доступен в Украине. Согласно исследованию, проведенному платформой “Дія.Образование”, 42% взрослых и 70% подростков в Украине пользуются ИИ.