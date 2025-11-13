OpenAI запускає GPT-5.1: більш розумний та персоналізований

OpenAI представила нову версію серії GPT-5 – GPT-5.1, яка робить ChatGPT розумнішим, більш природним у спілкуванні та адаптованим до індивідуальних уподобань користувачів. Оновлення починають отримувати платні користувачі, а згодом воно стане доступним для всіх.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на OpenAI.

Новинка включає дві основні моделі. GPT-5.1 Instant, найпоширеніша, тепер тепліша та більш розмовна. Вона може адаптивно "мислити", вирішуючи, коли потрібно більше часу для складного запиту, що дозволяє давати точніші та ґрунтовніші відповіді.

Це особливо корисно для завдань з математики та програмування. GPT-5.1 Thinking призначена для глибшого аналізу та міркування: вона швидко відповідає на прості запити і дає детальні, зрозумілі відповіді на складніші.

Одночасно OpenAI спростила налаштування стилю та тону ChatGPT. Користувачі можуть обирати готові пресети, такі як "Дружній", "Ефективний", "Професійний", "Відвертий" чи "Незвичайний", а також точно регулювати характер відповідей – від тепла і лаконічності до використання емодзі.

ChatGPT навіть може пропонувати зміну тону під час розмови, коли це відповідає вашим уподобанням.

Розгортання GPT-5.1 відбувається поступово. Спочатку доступ отримають платні користувачі (Pro, Plus, Go, Business), далі – безкоштовні користувачі та ті, хто не ввійшов у систему. Enterprise та Edu матимуть семиденний ранній доступ. Попередні версії GPT-5 залишаються доступними протягом трьох місяців, щоб користувачі могли звикнути до змін.

GPT-5.1 також буде доступний у API, з підтримкою адаптивного мислення для обох моделей. Оновлення робить ChatGPT більш точним, швидким і зручним для повсякденного використання, роботи та навчання. Це крок до персоналізованого ChatGPT, який підлаштовується під ваші потреби та стиль спілкування.

Нагадаємо, 8 серпня OpenAI випустила нову версію своєї мовної моделі GPT-5, і Microsoft вже інтегрувала її у свої продукти. Оновлення торкнеться багатьох сервісів, зокрема Copilot, Microsoft 365 Copilot, Azure AI Foundry та GitHub Copilot.

Проте через кілька днів Альтман оголосив зміни у ChatGPT після шквалу критики та масових погроз скасування підписок. Причина — хвиля невдоволення після запуску GPT-5, оскільки нова модель виявилася не такою "розумною", як очікувалося.

Зауважимо, у лютому 2023 року, після тривалої роботи Міністерства цифрової трансформації (Мінцифри), ChatGPT став офіційно доступний в Україні. Згідно з дослідженням проведеним платформою “Дія.Освіта”, 42% дорослих і 70% підлітків в Україні користуються ШІ.