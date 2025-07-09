От управления Сахалинским месторождением бюджет получил 56 млн грн

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обеспечило поступление в государственный бюджет Украины очередного транша в размере 56704666,19 гривен от управления Сахалинского газового месторождения в Харьковской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Средства поступили в соответствии с условиями договора управления с ПАО "Укрнафта", который предусматривает перечисление 90% прибыли от эксплуатации арестованных корпоративных прав в уставном капитале ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" в государственный бюджет.

В АРМА напоминают, что это уже третье масштабное поступление от управления активами Сахалинского месторождения:

июль 2024 года — 747,7 млн грн,

май 2025 года — 1,074 млрд грн,

июль 2025 года — 56,7 млн грн.

Общая сумма поступлений от Сахалинского месторождения составила 1,878 млрд гривен – средства, работающие на оборону и восстановление Украины.

Добыча природного газа на Сахалинском месторождении в Харьковской области была восстановлена в августе 2024 года после системной работы АРМА со всеми профильными ведомствами. Предприятие ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" продолжает стабильную добычу природного газа, что критически необходимо для энергетической безопасности государства.

ЧАО "Укрнефтебурение" было связано с Игорем Коломойским, Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником. Компания входила в список самых прибыльных компаний Украины.

Передача "Укрнефтебурения" "Укрнафте"

В апреле 2023 года на компании, осуществлявшие добывающую деятельность на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении, был наложен арест в уголовном производстве.

Государственное бюро расследований считает, что "Укрнефтебурение" присвоило недра этого месторождения.

23 мая 2023 года Кабинет министров согласился с предложением АРМА и Министерства обороны о передаче указанных активов "Укрнафте" 14 июня последняя сообщила, что подписала с агентством договор об управлении корпоративными правами "Укрнафтобурения", а также ООО "Сириус-1" и "2 их передачу "Укрнафте" одобрил Антимонопольный комитет.